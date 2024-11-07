98% повесток рассылают тем, кто не платит налоги и не работает, — Шмыгаль

По словам премьера, сейчас есть возможность отслеживать, уплатил ли человек налоги. "Оберіг" подтягивает всю необходимую информацию, и при формировании повестки можно увидеть, что человек безработный.

За последние два месяца 98% повесток рассылали тем людям, которые не платят налогов и не зарегистрированы как работающие. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ), пишет "Интерфакс-Украина".

"Мобилизация, повестки, которые мы рассылаем, — по состоянию на сегодня 98% разосланных повесток, которые формируются сознательно через реестр "Оберіг", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы как люди, которые работают. Фактически сегодня приоритет мобилизации предоставляется людям, которые не работают, безработным", — уточнил он.

По словам премьера, за это время только 2% повесток было отправлено людям, которые работают. Денис Шмыгаль подчеркнул, что сегодня благодаря реестрам можно отслеживать уплату человеком налогов независимо от того, это предприниматель, наемный работник или самозанятое лицо.

"Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум, официально. Соответственно в реестрах это видно, "Оберіг" подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди являются приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем", — добавил Денис Шмыгаль.

Ранее Фокус писал, что лицо должно явиться в органы ТЦК в случае вручения ему повестки. Однако в соответствии с действующим законодательством в некоторых случаях человека не могут наказать в случае неявки.

В конце октября проект "Слідство. Інфо" отмечало, что правоохранители довели до судебного разбирательства почти 60 уголовных производств, открытых против администраторов и корреспондентов Telegram-каналов и Viber-чатов, которые писали о повестках ТЦК. Все они получили приговоры, но часть избежит тюрьмы, поскольку судьи нашли аргументы для смягчения наказания.