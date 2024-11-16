Штраф від ТЦК: чи можуть заблокувати банківські рахунки у випадку несплати

У випадку відкриття виконавчого провадження через несплату штрафу від ТЦК уповноважені особи можуть заблокувати банківські рахунки військовозобов'язаного. Для покриття боргу також можуть реалізувати майно громадянина.

Військовозобов'язані громадяни України можуть дізнатися про наявність адміністративного провадження та штрафу від територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію, отриману у відповідь на запит до командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що дізнатись про штрафи від ТЦК та СП можна під час особистого візиту до "військкомату" за місцем реєстрації, мобільному застосунку "Дія" чи поштовим повідомленням.

ТЦК розглядають справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Справу про адміністративне правопорушення розглядають в присутності військовозобов'язаного, який притягується до відповідальності, тому можуть дізнатися про накладені штрафи. У разі відсутності військовозобов'язаного, справу розглянуть у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У Міністерстві юстиції повідомляли, що у випадку, коли на громадянина відкрито виконавче провадження, інформацію щодо цього можна дізнатися:

через особистий візит до відповідного органу державної виконавчої служби;

через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).

Пошук здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім'я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

номер виконавчого провадження.

Пошук штрафу в Автоматизованій системі виконавчого провадження

У разі наявності провадження, запис міститиме відомості про час його відкриття.

Після відкриття виконавчого провадження працівники органів державної виконавчої служби або приватні виконавці можуть заблокувати банківські рахунки боржника або ж списати кошти для погашення боргу. Також виконавці мають право описати й реалізувати майно боржника для покриття боргу.

Зазначимо, що порушення правил військового обліку та мобілізації карається штрафом від 17 до 25,5 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Фокус детально писав про стягнення штрафів і можливі наслідки несплати.

Адвокат Олег Леонтьєв розповідав, що практично третина штрафів, які виписують військовозобов'язаним громадянам співробітники ТЦК, скасовуються у судах.