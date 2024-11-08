Штраф от ТЦК: юристы рассказали, в какой срок они могут быть наложены

По информации юристов, законодательством регламентирован определенный период времени, в течение которого можно лицо привлечь к ответственности.

Во время действия всеобщей мобилизации в Украине все военнообязанные должны находиться на учете и являться в ТЦК по повестке. За нарушение воинского учета может быть штраф, но накладываться он может в течение определенного срока. В юридической компании "Inseinin" рассказали, сколько времени дается на привлечение военнообязанного к наказанию.

"Административное взыскание за совершение в военное положение правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 (неявку по повестке или другое нарушение правил воинского учета) КУоАП, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — уточнили юристы.

В компании отметили, что наиболее распространенными правонарушениями, за которые ТЦК могут выписать штрафы, являются:

игнорирование обязанности по воинскому учету;

неявка по повестке (без уважительных причин);

невыполнение требований по мобилизации.

Юристы также добавили, что за неявку по повестке или другое нарушение правил воинского учета предусмотрены административные штрафы согласно статье 210 — 210-1 КУоАП. По состоянию на 2024 год штрафы могут быть в размере от 17 000 до 25 000 за первичное нарушение и больше — за повторное в течение года.

Ранее адвокаты рассказывали, изменились ли штрафы в ноябре. В частности, юрист Владимира Пилипенко отметил, что в случае неуплаты штрафа его размер может увеличиться.

Добавим, что представитель Харьковского ТЦК и СП отметил, как избежать штрафа и выполнить правила воинского учета. Он отметил, что граждан не оштрафуют только в случае выполнения всех требований законодательства.