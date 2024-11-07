Штраф за уклонение от военной службы: изменилось ли что-то в ноябре

По информации юриста Владимира Пилипенко, в случае неуплаты штрафа его размер может увеличиться.

Во время действия всеобщей мобилизации в Украине все военнообязанные должны находиться на учете и являться в ТЦК по повестке. В случае уклонения от службы лиц могут привлечь к ответственности, в частности, наложить штраф за неявку в ТЦК. Заслуженный юрист Украины и доктор юридических наук Владимир Пилипенко для УНИАН рассказал, в каком размере налагается штраф за неявку в ТЦК по повестке в ноябре 2024 года.

По информации Владимира Пилипенко, наказание для военнообязанных предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях. Их могут привлечь к ответственности за:

несвоевременное уточнение данных;

уклонение от получения повестки;

за то, что человек не стал на учет в ТЦК.

Размер штрафа за неявку в военкомат по новому закону в военное время для граждан составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Должностные и юридические лица должны заплатить от 34 до 59 тысяч гривен. При этом штраф за не обновление данных не накладывается, если информацию о призывнике можно получить из официальных государственных реестров или через банк.

Неявка по повестке для уточнения данных наказывается штрафом 25 тысяч гривен. В случае неявки без уважительных причин лицо могут подать в розыск, а полиция при задержании военнообязанного будет иметь право доставить его в ТЦК. Также гражданина могут лишить возможности управлять автомобилем.

Неявка по повестке на отправку наказывается гораздо строже. В случае прохождения ВВК, признания годным к службе и отсутствия отсрочки лицо может получить боевую повестку. При игнорировании ее наступает уголовная ответственность — военнослужащий может получить до 5 лет тюрьмы. Однако при смягчающих обстоятельствах суд может заменить реальное осуждение условным с испытательным сроком.

Ответственность в случае неуплаты штрафа за неявку по повестке

Штраф следует оплатить в течение 15 дней с момента получения, в противном случае сумма может вырасти вдвое. В случае игнорирования наказания на лицо могут открыть исполнительное производство. Сумму долга могут взыскать принудительно за счет банковских счетов или иностранной валюты гражданина.

В случае, если общая сумма всех штрафов лица превышает 160 тысяч гривен, имущество лица могут арестовать. В таком случае исполнительная служба продает жилье должника на торгах в счет долга.

Напомним, что в конце октября юрист Дмитрий Зал рассказывал о последствиях неуплаты таких штрафов. При этом у военного есть право обжаловать наказание в суде.

Добавим, что за 10 месяцев 2024 года в Украине было зафиксировано более 21 тысячи производств за нарушение воинского учета. Граждане платят только каждый третий просроченный штраф.