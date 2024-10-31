Штраф за необновление данных: юрист разъяснил последствия его неуплаты

Штраф подлежит уплате в течение 15 дней. Военнообязанные украинцы в случае, если они считают санкции неправомерными, могут обжаловать постановление.

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Военнообязанные граждане должны актуализировать свои персональные данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или через мобильное приложение "Резерв+". За необновление данных мужчинам грозит штраф до 25,5 тыс. гривен, который необходимо оплатить в течение 15 дней. В случае неуплаты такого штрафа предусмотрены дополнительные санкции, рассказал юрист Дмитрий Зал в комментарии "РБК-Украина".

"Сегодня вопрос штрафов за несвоевременное обновление данных в ТЦК приобретает все большую актуальность. Если не обновить их, то лицу грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен, а в случае неуплаты предусмотрены дополнительные санкции", — рассказал он.

В случае поступления от ТЦК постановления о наложении штрафа необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием. Если лицо считает это наказание неправомерным, его можно обжаловать в течение 10 дней. При отсутствии оплаты или сведений об обжаловании постановления, материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения, а сумма штрафа автоматически удваивается.

"Кроме того, исполнительная служба имеет право наложить арест на ваши банковские счета, движимое и недвижимое имущество. В то же время если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", — добавил юрист.

Издание отмечает, что актуализировать свои данные в ТЦК нужно в течение 7 дней с даты изменения персональных данных. Сообщать необходимо об изменении места жительства, места работы и должности, семейного положения, номера мобильного и адреса электронной почты, образования и состояния здоровья.

Весомыми причинами для несвоевременного обновления данных являются тяжелая болезнь или травма, командировка или работа за границей, о которой было сообщено соответствующие органы, семейные обстоятельства (наличие несовершеннолетних детей, нуждающихся в постоянном уходе или смерть близкого родственника), форс-мажорные обстоятельства, которые подтверждены документально.

Напомним, что украинцы смогут узнать о штрафе от ТЦК и СП с помощью приложения "Дія". При этом автоматически штрафовать никого не будут.

Отметим, что в некоторых случаях лицо не могут наказать в случае неявки в органы ТЦК. Однако причины этого должны быть подтверждены документально.