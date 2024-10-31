Штраф за неоновлення даних: юрист роз'яснив наслідки його несплати

Штраф підлягає сплаті протягом 15 днів. Військовозобовʼязані українці у випадку, якщо вони вважають санкції неправомірними, можуть оскаржити постанову.

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Військовозобов'язані громадяни повинні актуалізувати свої персональні дані у ТЦК та СП, ЦНАПах або через мобільний застосунок "Резерв+". За неоновлення даних чоловікам загрожує штраф до 25,5 тис. гривень, який необхідно сплатити протягом 15 днів. В разі несплати такого штрафу передбачені додаткові санкції, розповів юрист Дмитро Зал у коментарі "РБК-Україна".

"Сьогодні питання штрафів за несвоєчасне оновлення даних у ТЦК набуває все більшої актуальності. Якщо не оновити їх, то особі загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень, а у випадку несплати передбачено додаткові санкції", – розповів він.

В разі надходження від ТЦК постанови про накладення штрафу необхідно уважно ознайомитись з його змістом. Якщо особа вважає це покарання неправомірним, його можна оскаржити протягом 10 днів. За відсутності оплати або відомостей про оскарження постанови, матеріали справи передаються виконавчій службі для примусового виконання, а сума штрафу автоматично подвоюється.

"Крім того, виконавча служба має право накласти арешт на ваші банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно. Водночас якщо розмір штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, житло чи земельна ділянка не підлягають примусовому продажу для покриття боргу за таким провадженням", – додав юрист.

Видання зазначає, що актуалізувати свої дані у ТЦК потрібно протягом 7 днів від дати зміни персональних даних. Повідомляти необхідно про зміну місця проживання, місця роботи та посади, сімейного стану, номера мобільного та адреси електронної пошти, освіти та стану здоров'я.

Вагомими причинами для несвоєчасного оновлення даних є важка хвороба або травма, відрядження або робота за кордоном, про яку було повідомлено відповідні органи, сімейні обставини (наявність неповнолітніх дітей, які потребують постійного догляду або смерть близького родича), форс-мажорні обставини, які підтверджені документально.

Нагадаємо, що українці зможуть дізнатися про штраф від ТЦК і СП за допомогою програми "Дія". При цьому автоматично штрафувати нікого не будуть.

Зазначимо, що в деяких випадках особу не можуть покарати в разі неявки до органів ТЦК. Однак причини цього мають бути підтверджені документально.