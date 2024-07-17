Неоновлення військово-облікових даних: українці зможуть дізнатися про штрафи від ТЦК у "Дії" (відео)

За словами спікера Міноборони Дмитра Лазуткіна, штрафні санкції автоматично не накладатимуться. Це складна процедура, яка може зайняти чимало часу — від 3 місяців до року.

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України зможуть дізнатися про штраф від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) за допомогою програми "Дія". При цьому автоматично штрафувати нікого не будуть. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, йдеться про штраф за те, що громадянин України не оновив військово-облікові дані вчасно, до 16 липня. Про штрафні санкції можна буде дізнатися за допомогою сервісу "Дія", однак не варто думати, що стягнення відбуватиметься одразу.

У Міністерстві оборони кажуть, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення непроста процедура, яка займає чимало часу — від 3 місяців до одного року.

"Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Штраф — це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди дізнаватимуться про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку "Дія" можна буде це зробити", — заявив Дмитро Лазуткін.

При цьому оновити військово-облікові дані можна і зараз за допомогою ТЦК і СП або застосунку "Резерв+", однак це вже не звільняє українця від штрафу, адже 60-денний термін для цього закінчився.

На вулицях військовозобов'язаних громадян, які оновили дані, продовжує представник Міноборони, затримувати не будуть.

"Людина виконала норму закону в зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці", — підсумував Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, 16 липня також повідомлялося, що ТЦК мають три місяці, щоб оштрафувати за неоновлення даних. Громадяни матимуть десять днів на те, щоб оскаржити штраф ТЦК у суді, пояснила представниця Генштабу ЗСУ. При цьому у військкоматів є рік для того, щоб виявити і покарати порушника.