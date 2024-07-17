Необновление военно-учетных данных: украинцы смогут узнать о штрафах от ТЦК в "Дії" (видео)

По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, штрафные санкции автоматически накладываться не будут. Это сложная процедура, которая может занять немало времени — от 3 месяцев до года.

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Украины смогут узнать про штраф от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при помощи приложения "Дія". При этом автоматически штрафовать никого не будут. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода".

По его словам, речь идет про штраф за то, что гражданин Украины не обновил военно-учетные данные вовремя, до 16 июля. О штрафных санкциях можно будет узнать при помощи сервиса "Дiя", однако не стоит думать, что взыскание будет происходит сразу.

В Министерстве обороны говорят, что притягивание к ответственности за административное правонарушение непростая процедура, которая занимает немало времени — от 3 месяцев до одного года.

"Мы не говорим, что всех будут штрафовать автоматически. Штраф — это определенная процедура. Это не сразу всем ставят галочки, кто на сегодня не обновил, и всем выписывается автоматически штраф. Должны быть протоколы, и должно быть постановление. Соответственно, люди будут узнавать об этих штрафах так, как узнают о штрафах за превышение скорости, в том же приложении "Дія" можно будет это сделать", — заявил Дмитрий Лазуткин.

При этом обновить военно-учетные данные можно и сейчас при помощи ТЦК и СП или приложения "Резерв+", однако это уже не освобождает украинца от штрафа, ведь 60-дневный срок для этого закончился.

На улицах военнообязанных граждан, которые обновили данные, продолжает представитель Минобороны, задерживать не будут.

"Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" среди улицы", — подытожил Дмитрий Лазуткин.

Напомним, 16 июля также сообщалось, что ТЦК имеют три месяца, чтобы оштрафовать за необновление данных. Граждане будут иметь десять дней на то, чтобы обжаловать штраф ТЦК в суде, пояснила представительница Генштаба ВСУ. При этом у военкоматов есть год для того, чтобы выявить и наказать нарушителя.