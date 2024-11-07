Штраф за ухилення від військової служби: чи змінилось щось в листопаді

За інформацією юриста Володимира Пилипенка, в разі несплати штрафу його розмір може збільшитись.

Під час дії загальної мобілізації в Україні всі військовозобов'язані мають перебувати на обліку та з’являтись до ТЦК за повісткою. У випадку ухилення від служби осіб можуть притягнути до відповідальності, зокрема, накласти штраф за неявку до ТЦК. Заслужений юрист України та доктор юридичних наук Володимир Пилипенко для УНІАН розповів, в якому розмірі накладається штраф за неявку в ТЦК по повістці в листопаді 2024 року.

За інформацією Володимира Пилипенка, покарання для військовозобов'язаних передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення. Їх можуть притягнути до відповідальності за:

невчасне уточнення даних;

ухилення від отримання повістки;

за те, що людина не стала на облік у ТЦК.

Розмір штрафу за неявку у військкомат за новим законом у військовий час для громадян становить від 17 до 25 тисяч гривень. Посадові та юридичні особи мають заплатити від 34 до 59 тисяч гривень.При цьому штраф за не оновлення даних не накладається, якщо інформацію про призовника можна отримати з офіційних державних реєстрів або через банк.

Неявка по повістці для уточнення даних карається штрафом 25 тисяч гривень. В разі неявки без поважних причин особу можуть подати в розшук, а поліція при затриманні військовозобов’язаного матиме право доставити його в ТЦК. Також громадянина можуть позбавити можливості керувати автомобілем.

Неявка за повісткою на відправку карається набагато суворіше. В разі проходження ВЛК, визнання придатним до служби й відсутності відстрочки особа може отримати бойову повістку. При ігноруванні її настає кримінальна відповідальність — військовослужбовець може отримати до 5 років в’язниці. Однак при пом’якшувальних обставинах суд може замінити реальне засудження умовним з іспитовим строком.

Відповідальність в разі несплати штрафу за неявку по повістці

Штраф варто оплатити протягом 15 днів з моменту отримання, в інакшому випадку сума може зрости вдвічі. В разі ігнорування покарання на особу можуть відкрити виконавче провадження. Суму боргу можуть стягнути примусово коштом банківських рахунків або іноземної валюти громадянина.

В разі, якщо загальна сума всіх штрафів особи перевищує 160 тисяч гривень, майно особи можуть заарештувати. В такому випадку виконавча служба продає житло боржника на торгах в рахунок боргу.

Нагадаємо, що в кінці жовтня юрист Дмитро Зал розповідав про наслідки несплати таких штрафів. При цьому у військового є право оскаржити покарання в суді.

Додамо, що за 10 місяців 2024 року в Україні було зафіксовано понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку. Громадяни сплачують лише кожен третій протермінований штраф.