Штраф від ТЦК: юристи розповіли, в який термін вони можуть бути накладені
За інформацією юристів, законодавством регламентований певний період часу, протягом якого можна особу притягнути до відповідальності.
Під час дії загальної мобілізації в Україні всі військовозобов'язані мають перебувати на обліку та з’являтись до ТЦК за повісткою. За порушення військового обліку може бути штраф, але накладатись він може протягом певного терміну. В юридичній компанії "Inseinin" розповіли, скільки часу дається на притягнення військовозобов'язаного до покарання.
"Адміністративне стягнення за вчинення в воєнний стан правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 (неявку за повісткою або інше порушення правил військового обліку) КУпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — уточнили юристи.
В компанії зазначили, що найбільш поширеними правопорушеннями, за які ТЦК можуть виписати штрафи, є:
- ігнорування обов'язку щодо військового обліку;
- неявка за повісткою (без поважних причин);
- невиконання вимог щодо мобілізації.
Юристи також додали, що за неявку за повісткою або інше порушення правил військового обліку передбачені адміністративні штрафи згідно зі статтею 210 — 210-1 КУпАП. Станом на 2024 рік штрафи можуть бути в розмірі від 17 000 до 25 000 за первинне порушення і більше — за повторне протягом року.
Раніше адвокати розповідали, чи змінились штрафи в листопаді. Зокрема, юрист Володимира Пилипенка зазначив, що в разі несплати штрафу його розмір може збільшитись.
Додамо, що представник Харківського ТЦК та СП зазначив, як уникнути штрафу та виконати правила військового обліку. Він зазначив, що громадян не оштрафують тільки в разі виконання всіх вимог законодавства.