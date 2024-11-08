Штраф від ТЦК: юристи розповіли, в який термін вони можуть бути накладені

За інформацією юристів, законодавством регламентований певний період часу, протягом якого можна особу притягнути до відповідальності.

Під час дії загальної мобілізації в Україні всі військовозобов'язані мають перебувати на обліку та з’являтись до ТЦК за повісткою. За порушення військового обліку може бути штраф, але накладатись він може протягом певного терміну. В юридичній компанії "Inseinin" розповіли, скільки часу дається на притягнення військовозобов'язаного до покарання.

"Адміністративне стягнення за вчинення в воєнний стан правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 (неявку за повісткою або інше порушення правил військового обліку) КУпАП, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — уточнили юристи.

В компанії зазначили, що найбільш поширеними правопорушеннями, за які ТЦК можуть виписати штрафи, є:

ігнорування обов'язку щодо військового обліку;

неявка за повісткою (без поважних причин);

невиконання вимог щодо мобілізації.

Юристи також додали, що за неявку за повісткою або інше порушення правил військового обліку передбачені адміністративні штрафи згідно зі статтею 210 — 210-1 КУпАП. Станом на 2024 рік штрафи можуть бути в розмірі від 17 000 до 25 000 за первинне порушення і більше — за повторне протягом року.

Раніше адвокати розповідали, чи змінились штрафи в листопаді. Зокрема, юрист Володимира Пилипенка зазначив, що в разі несплати штрафу його розмір може збільшитись.

Додамо, що представник Харківського ТЦК та СП зазначив, як уникнути штрафу та виконати правила військового обліку. Він зазначив, що громадян не оштрафують тільки в разі виконання всіх вимог законодавства.