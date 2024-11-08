Мобилизация в Украине: как избежать штрафа и выполнить правила воинского учета

Если ТЦК прислал повестку по почте — у военнообязанного есть семь (в некоторых случаях 10) дней, чтобы явиться в военкомат.

Во время военного положения и мобилизации в Украине граждане должны всегда иметь при себе военно-учетные документы, чтобы показать их работникам терцентров комплектования. Кроме того, если они получили повестку, то должны появиться в четко указанную дату. Задержка разрешается не более чем на семь дней и только по уважительным причинам. О правилах, которым следует придерживаться военнообязанным, представитель Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий рассказал на странице Facebook учреждения.

Хомицкий объяснил, что граждане должны выполнять все требования законодательства и только в этом случае их не оштрафуют. Речь идет о ряде нормативно-правовых актов: правила воинского учета, закон об обороне, о мобилизационной подготовке и мобилизации. Если нарушить эти требования, то человеку могут вписать штраф в размере 17-25,5 тыс. грн, подчеркнул сотрудник военкомата.

Мобилизация в Украине и обязанности военнообязанных и обязанности военнообязанных

Что нужно выполнять гражданам, чтобы их не оштрафовали на сумму от 17 до 25,5 тыс. грн:

находиться на воинском учете в терцентре комплектования;

обновить и уточнить военно-учетные данные. Это можно сделать через электронный кабинет (в "Резерв+"), или придя лично в военкомат;

в условиях военного положения всегда иметь при себе военно-учетные документы. Кроме того, граждане обязаны показывать этот документ по требованию патруля ТЦК;

появляться в военкомат в соответствии с датами, указанными в повестке или мобилизационном распоряжении.

Военно-учетные документы — что важно знать

Военкомат объяснил, что на сегодня в Украине можно использовать и бумажные, и электронные военно-учетные документы. Чиновник заверил, что они имеют одинаковую законную силу и их принимают патрули военкоматов.

Важное о военных документах:

электронный документ (в том числе, распечатанный) имеет такую же силу, как бумажный;

бумажные военные документы выдают в ТЦК. Чтобы их получить, следует лично прийти в военкомат;

электронные документы генерируются в приложении "Резерв+" или в "Дії". При этом создается специальный QR-код и его можно напечатать и показывать во время проверок на улице;

если гражданин потерял или повредил военный документ, он все равно может обновить учетные данные. Для этого следует явиться в ближайший терцентр и уточнить, например, адрес проживания, номер телефона, электронный адрес и т.д.

Детали получения повестки

В заметке военкомата также описывается, как нужно действовать, когда получил повестку. Среди прочего, рассказывается, что делать, если по уважительным причинам не удалось прийти в ТЦК в установленные даты.

Важное о повестках:

повестка вручается работником ТЦК во время патрулирования (или по месту работы, или по адресу проживания);

повестка может направляться по почте на адрес, о котором известно военкомату. Документ направляется заказным письмом с пометкой "Повестка ТЦК" и его вручают лично в руки, или человек может его получить на почте в течение трех дней. После получения повестки у гражданина есть семь дней для появления в ТЦК, если он живет в областном центре, или 10 дней, если живет в другом населенном пункте;

гражданин обязан прийти в военкомат в дату, указанную в повестке;

если человек не смог прийти в определенную дату, то должен в течение трех суток сообщить терцентру о причине отсутствия и в течение семи дней все же явиться в ТЦК;

уважительные причины для неявки по повестке — это стихийное бедствие, болезнь, военные действия, смерть близкого родственника (собственного или другого супруга);

другие причины, которые не дали возможности прибыть вовремя.

Мобилизация и отсрочка

Войском рассказал, что гражданам с отсрочкой следует следить за двумя датами — за сроком предоставления отсрочки и за сроком продления военного положения и мобилизации. Если сроки истекли — отсрочку от призыва можно продлить, если на это есть основания. Для этого следует обратиться в ТЦК и подать заявление в электронной или цифровой форме, пояснил Хомицкий.

Отметим, представитель Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин напомнил, что некоторым гражданам следует обязательно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). В частности, это касается тех, кто до весны 2024 года имел статус "ограниченно годный", который отменили нардепы.

Напоминаем, 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, каким категориям украинцев в первую очередь присылают повестки во время мобилизации в Украине.