Некоторым украинцам нужно повторно пройти ВЛК до 5 февраля: кого это касается (видео)

Представитель Ривненского ТЦК Александр Бодин рассказал, что в мае статус "ограниченно годный" был фактически отменен, поэтому военнообязанные с этим статусом имеют 9 месяцев для повторного прохождения ВВК.

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В связи с продолжением мобилизации в Украине военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годный", до 5 февраля 2025 года должны пройти повторную медицинскую проверку. Об этом "Общественному. Ривне" рассказал начальник отделения воинского учета Ривненского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин.

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", — рассказал Александр Бодин.

По его словам, на сегодня в соответствии с действующим законодательством существует до 5 статусов военнообязанных:

годен для военной службы. Этот статус означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;

годен для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях образования;

временно непригодны, которые нуждаются в лечении или отпуске;

непригодные с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригодные с исключением с воинского учета.

Напомним, что по словам народного депутата Соломии Бобровской, в Украине снизились темпы мобилизациипо сравнению с летними месяцами. Она предложила три сценария решения проблемы.

Кроме того, старший юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказывала, что не имеют права делать представители ТЦК во время мобилизации. Она также отметила, какие действия считаются противоправными.