Полномочия работников ТЦК: юрист рассказала, на что они не имеют права

Юрист Татьяна Козян рассказала, что не имеют права делать представители ТЦК во время мобилизации и какие действия считаются противоправными.

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В Украине продлили срок военного положения и мобилизации в стране на 90 дней, до 7 февраля 2025 года. Поэтому работники ТЦК должны проводить мобилизационные мероприятия граждан. Старший юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян рассказала "РБК-Украина", что не имеют права они при этом делать.

На что представители ТЦК не имеют права во время мобилизации населения

Юрист отметила, что законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года урегулированы четкие права и обязанности ТЦК и СП в отношении военнообязанных. В этих документах указаны действия, которые может совершать ТЦК, а также те, которые считаются противоправными.

Противоправными действиями ТЦК считаются:

превышение полномочий. Сотрудники ТЦК не имеют права осуществлять самовольные проверки, оказывать давление, принуждать лиц к мобилизации в случае наличия права на отсрочку и входить в жилье военнообязанного без разрешения;

Сотрудники ТЦК не имеют права осуществлять самовольные проверки, оказывать давление, принуждать лиц к мобилизации в случае наличия права на отсрочку и входить в жилье военнообязанного без разрешения; принудительный привод (сопровождение) без надлежащего судебного решения. ТЦК не может самостоятельно задерживать или доставлять военнообязанных принудительно — это возможно только на основании решения суда и с участием правоохранительных органов;

ТЦК не может самостоятельно задерживать или доставлять военнообязанных принудительно — это возможно только на основании решения суда и с участием правоохранительных органов; ненадлежащее обращение с персональными данными. Согласно закону, данные о военнообязанных являются конфиденциальными. Неправомерное разглашение или ненадлежащее хранение таких данных является нарушением;

Согласно закону, данные о военнообязанных являются конфиденциальными. Неправомерное разглашение или ненадлежащее хранение таких данных является нарушением; нарушение процедуры медицинского осмотра. Отмечается, что вызов на медосмотр должен происходить в четко установленном порядке. Если ТЦК заставляет пройти медосмотр лиц, имеющих законную отсрочку или признанных непригодными, это считается нарушением закона.

Отметим, что 5 ноября Одесский областной ТЦК сообщил о новом формате работы. Отныне военкомы вышли агитировать на улицы — они в палатках будут консультировать граждан по мобилизации и призыву.

Напомним, в тот же день народный депутат Соломия Бобровская отметила о снижении темпов мобилизации в Украине. Впоследствии она также рассказала, как необходимо поступать дальше в ситуации с призывом военнослужащих.