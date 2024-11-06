Усиление мобилизации: в Раде рассказали, как может измениться призыв в армию (видео)

По словам нардепа Соломии Бобровской, спад мобилизации начался осенью и сейчас трудно что-то кардинально исправить. Однако она предложила три возможных сценария изменения процесса призыва в армию.

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В Украине снизились темпы мобилизации по сравнению с летними месяцами. Об этом рассказала народный депутат, член политической партии "Голос", представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в эфире "Говорит большой Львов".

По словам нардепа, спад мобилизации начался в сентябре, после лета — именно тогда удалось выйти на уровень выполнения плана Генштаба.

"К сожалению, осенью пошла на спад и именно поэтому говорю, что переводы (военнослужащих — ред.) были вызваны приказом главнокомандующего Сирского именно из-за потерь людей в боевых бригадах. До декабря мы не выполним план Генштаба ни на этот год, ни на этот месяц. Поэтому с этим сложно и мы снова возвращаемся, к сожалению, к ситуации весны 2024 года", — уточнила Соломия Бобровская.

Усиление мобилизации в Украине: как действовать дальше

Народный депутат в комментарии "ТСН" отметила, что не уверена в возможности кардинально подойти к мобилизации и что-то исправить. Однако она рассказала, как необходимо поступать дальше в ситуации с призывом военнослужащих.

"Первое: прекратить применять грубую физическую силу и превышать полномочия. "Бусификация" уничтожает все потуги рекрутинга и адекватной мобилизации. Второе: ответственность ТЦКовцам за нарушения и превышение полномочий. Третье: ОМС (органы местного самоуправления) и ОВА — заставить их присоединиться", — поделилась Соломия Бобровская сценариями дальнейших действий.

Она добавила, что пребывание части мужчин дома затрудняет мобилизацию. По словам нардепа, людей сейчас труднее найти, однако тяжело сказать, насколько это критическая проблема.

Напомним, что украинцы могут подать жалобу на работу ТЦК и СП и проконсультироваться относительно своих прав и обязанностей во время мобилизации по телефону. Для этого в Украине работает горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных и коллцентр командования Сухопутных войск ВСУ.

Отметим, по мнению волонтера Марии Берлинской, в Украине нужна мобилизация женщин. Она может принести большую пользу и для государства, и для самих женщин.