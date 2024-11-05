В Украине запустили горячую линию по вопросам мобилизации: как позвонить

За неделю работы на горячую линию позвонили 258 украинцев, сообщают в командовании Сухопутных войск. Отмечают, что большинство вопросов решили.

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Украинцы могут подать жалобу на работу ТЦК и СП и проконсультироваться относительно своих прав и обязанностей во время мобилизации по телефону. Для этого в Украине работает горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных и коллцентр командования Сухопутных войск ВСУ. Об этом говорится в заметке на Facebook-странице Сухопутных войск.

Отмечается, что горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных предоставляет информацию о военной службе по номеру 0800301937. На линию можно звонить в случае проблем и конфликтов во время мобилизации с представителями ТЦК и СП.

Для прямой связи между военнослужащими, воинскими частями и командованием действует также колл-центр командования Сухопутных войск по номеру 0800500410. Этот контакт-центр решает вопросы, возникающие во время военной службы, подготовки, обеспечения и поддержки мобилизованных.

За неделю с 28 октября по 3 ноября специалисты горячей линии и коллцентра обработали 258 звонков, отмечают в командовании Сухопутных войск и добавляют, что большинство вопросов решили в телефонном режиме. Из всех обращений 130 не касались работы ТЦК и СП, два вопроса перенаправили в Национальную полицию и семь требовали дополнительной проработки.

Напомним, Одесский областной ТЦК 5 ноября сообщил о новом формате работы: военкомы вышли агитировать на улицы. В области устанавливают информационные палатки, где граждан будут консультировать по мобилизации и призыву.

Также Фокус опросил военных экспертов, чтобы выяснить, остановит ли натиск России призыв на службу от 160 до 500 тысяч человек, потребность в котором озвучивают во власти и ВСУ.