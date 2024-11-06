Посилення мобілізації: в Раді розповіли, як може змінитися призов до армії (відео)

За словами нардепки Соломії Бобровської, спад мобілізації почався восени й наразі важко щось кардинально виправити. Однак вона запропонувала три можливі сценарії зміни процесу призову до армії.

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В Україні знизились темпи мобілізації в порівнянні з літніми місяцями. Про це розповіла народна депутатка, член політичної партії "Голос", представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі "Говорить великий Львів".

За словами нардепки, спад мобілізації почався у вересні, після літа — саме тоді вдалось вийти на рівень виконання плану Генштабу.

"На жаль, восени пішла на спад і саме тому кажу, що переведення (військовослужбовців — ред.) були викликані наказом головнокомандувача Сирського саме через втрати людей в бойових бригадах. До грудня ми не виконаємо план Генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складно і ми знов вертаємось, на жаль, до ситуації весни 2024 року", — уточнила Соломія Бобровська.

Посилення мобілізації в Україні: як діяти далі

Народна депутатка в коментарі "ТСН" зазначила, що не впевнена у можливості кардинально підійти до мобілізації й щось виправити. Однак вона розповіла, як необхідно вчиняти далі в ситуації з призовом військовослужбовців.

"Перше: припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. "Бусифікація" знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге: відповідальність ТЦКівцям за порушення і перевищення повноважень. Третє: ОМС (органи місцевого самоуправління) та ОВА — змусити їх долучитись", — поділилась Соломія Бобровська сценаріями подальших дій.

Вона додала, що перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. За словами нардепки, людей зараз важче знайти, однак тяжко сказати, наскільки це критична проблема.

Нагадаємо, що українці можуть подати скаргу на роботу ТЦК та СП та проконсультуватися щодо своїх прав і обов'язків під час мобілізації телефоном. Для цього в Україні працює гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних і колцентр командування Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначимо, на думку волонтерки Марії Берлінської, в Україні потрібна мобілізація жінок. Вона може принести велику користь і для держави, і для самих жінок.