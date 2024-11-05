"Потрібні армії": відома військова вважає, що без мобілізації жінок не обійтись

Лейтенантка Шарлотта Хмельницька заявила, що здивована, чому держава досі не використовує мобілізаційний потенціал жінок.

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Мобілізація жінок в Україні потрібна, адже вона може принести велику користь і для держави, і для самих жінок. Наразі війна вже не має статі і захищати країну можуть усі. Таку думку висловила військова Шарлотта Хмельницька, коментуючи слова військовослужбовиці та волонтерки Марії Берлінської про мобілізацію жінок в Україні. Про це пише "Телеграф".

Шарлотта Хмельницька — 27-річна лейтенантка, командирка взводу безпілотних авіаційних комплексів, нині заступниця командира "Армія TV". Дівчина свідомо обрала військовий шлях і каже, що здивована, чому держава досі не використовує мобілізаційний потенціал жінок.

Шарлотта Хмельницька Фото: Соцмережi

В той же час вона заявила, що не може ані підтвердити, ані спростувати думку Берлінської про те, що якщо в Україні не відбудеться жіноча мобілізація, то "нас чекає повна окупація і країна з братськими могилами".

"Я не володію таємною державною інформацією чи повною картиною становища на фронті. Вважаю, що пані Берлінська теж не володіє такими даними, але базує свою думку на емоційних відчуттях та досвіді. Вона часто спілкується з військовими, волонтерами та перебуває в контексті війни", — заявила Хмельницька.

Вона зауважила, що держава має використовувати мобілізаційний потенціал жінок, але наголосила, що саме "потенціал", а не ресурс. І нагадала, що нині жінки в армії — це вже не дивина.

"Це вже одинадцятий рік війни. І жінки потрібні армії так само, як армія потрібна жінкам. Це створить новий підхід і трансформацію, що дозволить нам відрізнятися від ворога і досягати перемоги", — заявила Хмельницька.

Відповідаючи на запитання, як би суспільство сприйняло обов'язкову жіночу мобілізацію, військова не змогла відповісти, чи готовий народ України до таких змін.

"Я добре пам’ятаю, як перед повномасштабним вторгненням на початку 2022 року держава оголосила про обов’язкову реєстрацію на військовий облік жінок деяких спеціальностей. Реакція суспільства була різною, було в тому числі й багато критики… Це величезний мобілізаційний потенціал — значна кількість людей, які можуть обіймати різні посади. Мої знайомі жінки працюють снайперами, штурмовиками, бойовими медиками, піхотинцями. Деякі обіймають керівні посади, очолюють взводи, підрозділи, роти", — зауважила військова.

Вона розповіла історію із власного досвіду, коли її саму та ще одну жінку направили до командира на рівнозначні командирські посади у взводі. Спершу він не хотів працювати з жінками, бо це здавалось йому незвичним, а згодом визнав, що це не є проблемою. Цікаво, що цю інформацію Хмельницькій передали колеги командира.

За її словами, жінки в армії допоможуть подолати сексизм і зараз "не жінки потребують армії — армія потребує жінок".

Щодо суто жіночих професій, то таких в армії немає, на думку військової все залежить від людини. Але за її спостереженнями жінка може бути оператором РЕБ-комплексу, оператором безпілотних систем чи брати участь у штурмових операціях, якщо вона має хорошу фізичну підготовку.

Нагадаємо, аеророзвідниця 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська також вважає, що мобілізація жінок необхідна.