Без цього вже ніяк: військова 92 ОШБр підтримала загальну мобілізацію жінок

Українським Збройним силам вже не вистачає новобранців для поповнення втрат, тому аеророзвідниця Євгенія Закревська пропонує активізувати мобілізацію жінок.

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В Україні необхідна обов’язкова мобілізація жінок. Про це hromadske розповіла адвокатка, аеророзвідниця 92 окремої штурмової бригади Євгенія Закревська.

Закревська, яка знаходиться в ЗСУ з 24 лютого 2022 року, наголошує, що українським Збройним силам наразі не вистачає новобранців для поповнення втрат, тому військова пропонує Міноборони налагодити реальне відновлення частин, які зазнали втрат, забезпечити злагодження частин після відновлення, поповнення й навчання та активізувати мобілізацію.

"Я вважаю, що давно на часі загальна мобілізація жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк", — зазначила Євгенія Закревська.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла підтримує мобілізацію жінок. Вона зазначила, що в Конституції України немає різниці між громадянами за статтю, тому нинішня ситуація, де до мобілізації залучаються лише чоловіки, є дискримінаційною.

Водночас очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська вважає, що держава повинна посилити рекрутинг жінок до лав ЗСУ. Вона відзначає, що розуміє про непопулярність цього рішення, однак переконана, що тільки так Україна зможе вижити у війні.

Раніше Фокус писав про те, чи допоможе мобілізація українських жінок зупинити Росію.