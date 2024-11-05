Без этого уже никак: военная 92 ОШБр поддержала всеобщую мобилизацию женщин

Украинским Вооруженным силам уже не хватает новобранцев для пополнения потерь, поэтому аэроразведчица Евгения Закревская предлагает активизировать мобилизацию женщин.

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В Украине необходима обязательная мобилизация женщин. Об этом hromadske рассказала адвокат, аэроразведчица 92 отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская.

Закревская, которая находится в ВСУ с 24 февраля 2022 года, отмечает, что украинским Вооруженным силам пока не хватает новобранцев для пополнения потерь, поэтому военная предлагает Минобороны наладить реальное восстановление частей, которые понесли потери, обеспечить слаживание частей после восстановления, пополнения и обучения и активизировать мобилизацию.

"Я считаю, что давно назрела всеобщая мобилизация женщин. Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже тоже никак", — отметила Евгения Закревская.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая поддерживает мобилизацию женщин. Она отметила, что в Конституции Украины нет разницы между гражданами по полу, поэтому нынешняя ситуация, где к мобилизации привлекаются только мужчины, является дискриминационной.

В то же время руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская считает, что государство должно усилить рекрутинг женщин в ряды ВСУ. Она отмечает, что понимает о непопулярности этого решения, однако убеждена, что только так Украина сможет выжить в войне.

Ранее Фокус писал о том, поможет ли мобилизация украинских женщин остановить Россию.