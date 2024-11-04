"Поддерживаю мобилизацию женщин": Безуглая заявила о "незаконной дискриминации мужчин"

Парламентарий предлагает начать с мобилизации женщин на тыловые должности. Она считает, что так удастся отправить на фронт из тыла "пристроенных" мужчин, которые "порешали" и которых заждались боевые подразделения.

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Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Марьяна Безуглая поддерживает мобилизацию женщин. В своей публикации на Facebook парламентарий отметила, что в Конституции Украины нет разницы между гражданами по полу, и нынешняя ситуация, где к мобилизации привлекаются только мужчины, является дискриминационной. Мобилизация женщин могла бы помочь снизить количество призывников среди мужчин.

"Давно поддерживаю мобилизацию женщин и благодарна Марии (Берлинской. — Ред.) за то, что она в очередной раз подняла актуальную тему. В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас мы имеем незаконную дискриминацию мужчин. Кроме того, если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше — это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок", — написала народная избранница.

Безуглая предлагает начать с мобилизации женщин на тыловые должности, такие как делопроизводители и кадровики, поскольку в тылу есть немало "пристроенных" мужчин. По ее словам речь идет о "тысячах и тысячах мужчин, которые "порешали" и которых боевые подразделения уже заждались". Она отметила, что вместо этого в боевые бригады "гребут сейчас из тыловых подразделений не столько "роты охраны", сколько отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма в Вооруженных силах".

Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Парламентарий также акцентировала на необходимости трудовой мобилизации. Речь идет о выполнении хозяйственных работ и наращивании темпов оборонной промышленности.

"Война не может быть делом избранных, особенно когда речь идет не просто о территориях или сферах влияния, а о существовании нации и праве на жизнь в целом, независимо от внутренних разборок. Без общего национального сопротивления оккупанту война обречена на поражение, а украинская нация — на очередную потерю государственности", — пояснила Безуглая.

Она добавила, что неоднократно подавала подобные правки в законы, но не получила поддержки от коллег и чиновников. По ее мнению, "возможно мобилизованные женщины навели бы порядок в беспорядке".

Напомним, 30 октября руководительница волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что в Украине необходима мобилизация женщин. Она отметила, что понимает, что это непопулярное решение. Однако, по ее мнению, если этого не сделать, то стране придется сдаться.

1 ноября ветеран российско-украинской войны Маси Найем объяснил как, по его мнению, государство должно коммуницировать о необходимости мобилизации 160 тысяч человек. Он считает, что обществу следовало бы заявить, что иначе Украина может оказаться перед угрозой капитуляции.