Украина мобилизует 160 тысяч или капитулирует: ветеран рассказал о мотивации для "уклонистов" (видео)

Маси Найем считает, что было бы честно сказать военнообязанным украинцам, что означает отказ воевать. По его убеждению, такие люди должны задуматься над тем, что они потеряют, если падет фронт.

Related video

Адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем раскритиковал политику государства в вопросе мобилизации. В интервью LB live он заявил, что было бы честно заявить обществу, что в случае, если сейчас не мобилизуется 160 тысяч человек, то страна может оказаться перед угрозой капитуляции.

По словам Найема, сейчас государство теряет поддержку, ставя всех граждан, которые уклоняются от службы, в один ряд с нарушителями. Это, по его мнению, снижает мотивацию даже среди тех, кто хотел бы защищать страну.

Он считает, что правительство должно принять четкую политику поддержки ветеранов, чтобы гражданские понимали, что их ждет после возвращения со службы или в случае ранения. Кроме того, важно поднимать статус военной профессии и чтить память павших.

"Я бы, например, сказал обществу следующее: Если вы, 160 тысяч человек, не придете мобилизоваться в течение следующих двух месяцев — мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы же не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать", — сказал Найем.

Он добавил, что солдаты, которые сейчас на передовой, "полностью выгорели". По его мнению, "честная история" была бы такой: "не хотите, вам не ценно то, что вы имеете сейчас — просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт упадет".

Напомним, 29 октября секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что в ВСУ планируют призвать еще 160 тысяч человек. Это позволит укомплектовать воинские части до 85%.

2 ноября народный депутат и секретарь комитета по нацбезопасности Верховной Рады Роман Костенко заявил, что реальная потребность Сил обороны соответствует оценкам, которые в декабре 2023 года озвучил тогдашний командующий ВСУ, генерал Валерий Залужный. Речь идет о 500 тысячах человек.