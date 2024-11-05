"Нужны армии": известная военная считает, что без мобилизации женщин не обойтись

Лейтенант Шарлотта Хмельницкая заявила, что удивлена, почему государство до сих пор не использует мобилизационный потенциал женщин.

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Мобилизация женщин в Украине нужна, ведь она может принести большую пользу и для государства, и для самих женщин. Сейчас война уже не имеет пола и защищать страну могут все. Такое мнение высказала военная Шарлотта Хмельницкая, комментируя слова военнослужащей и волонтера Марии Берлинской о мобилизации женщин в Украине. Об этом пишет "Телеграф".

Шарлотта Хмельницкая — 27-летняя лейтенантка, командир взвода беспилотных авиационных комплексов, ныне заместитель командира "Армия TV". Девушка сознательно выбрала военный путь и говорит, что удивлена, почему государство до сих пор не использует мобилизационный потенциал женщин.

Шарлотта Хмельницкая Фото: Соцсети

В то же время она заявила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть мнение Берлинской о том, что если в Украине не состоится женская мобилизация, то "нас ждет полная оккупация и страна с братскими могилами".

"Я не владею тайной государственной информацией или полной картиной положения на фронте. Считаю, что госпожа Берлинская тоже не обладает такими данными, но базирует свое мнение на эмоциональных ощущениях и опыте. Она часто общается с военными, волонтерами и находится в контексте войны", — заявила Хмельницкая.

Она отметила, что государство должно использовать мобилизационный потенциал женщин, но подчеркнула, что именно "потенциал", а не ресурс. И напомнила, что сейчас женщины в армии — это уже не редкость.

"Это уже одиннадцатый год войны. И женщины нужны армии так же как армия нужна женщинам. Это создаст новый подход и трансформацию, что позволит нам отличаться от врага и достигать победы", — заявила Хмельницкая.

Отвечая на вопрос, как бы общество восприняло обязательную женскую мобилизацию, военная не смогла ответить, готов ли народ Украины к таким изменениям.

"Я хорошо помню, как перед полномасштабным вторжением в начале 2022 года государство объявило об обязательной регистрации на воинский учет женщин некоторых специальностей. Реакция общества была разной, было в том числе и много критики... Это огромный мобилизационный потенциал — значительное количество людей, которые могут занимать различные должности. Мои знакомые женщины работают снайперами, штурмовиками, боевыми медиками, пехотинцами. Некоторые занимают руководящие должности, возглавляют взводы, подразделения, роты", — отметила военная.

Она рассказала историю из собственного опыта, когда ее саму и еще одну женщину направили к командиру на равнозначные командирские должности во взводе. Сначала он не хотел работать с женщинами, потому что это казалось ему необычным, а впоследствии признал, что это не является проблемой. Интересно, что эту информацию Хмельницкой передали коллеги командира.

По ее словам, женщины в армии помогут преодолеть сексизм и сейчас "не женщины нуждаются в армии — армия нуждается в женщинах".

Что касается чисто женских профессий, то таких в армии нет, по мнению военной все зависит от человека. Но по ее наблюдениям женщина может быть оператором РЭБ-комплекса, оператором беспилотных систем или участвовать в штурмовых операциях, если она имеет хорошую физическую подготовку.

Напомним, аэроразведчица 92-й отдельной штурмовой бригады Евгения Закревская также считает, что мобилизация женщин необходима.