Повноваження працівників ТЦК: юристка розповіла, на що вони не мають права

Юристка Тетяна Козян розповіла, що не мають права робити представники ТЦК під час мобілізації та які дії вважаються протиправними.

Related video

В Україні продовжили термін воєнного стану та мобілізації в країні на 90 днів, до 7 лютого 2025 року. Тому працівники ТЦК повинні проводити мобілізаційні заходи громадян. Старша юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповіла "РБК-Україна", що не мають права вони при цьому робити.

На що представники ТЦК не мають права під час мобілізації населення

Юристка зазначила, що законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року врегульовані чіткі права та обов'язки ТЦК та СП щодо військовозобов’язаних. В цих документах зазначені дії, які може вчиняти ТЦК, а також ті, що вважаються протиправними.

Протиправними діями ТЦК вважаються:

перевищення повноважень. Співробітники ТЦК не мають права здійснювати самовільні перевірки, чинити тиск, примушувати осіб до мобілізації в разі наявності права на відстрочку та входити до житла військовозобов’язаного без дозволу;

Співробітники ТЦК не мають права здійснювати самовільні перевірки, чинити тиск, примушувати осіб до мобілізації в разі наявності права на відстрочку та входити до житла військовозобов’язаного без дозволу; примусовий привід (супровід) без належного судового рішення. ТЦК не може самостійно затримувати або доставляти військовозобов’язаних примусово — це можливо лише на підставі рішення суду і за участю правоохоронних органів;

ТЦК не може самостійно затримувати або доставляти військовозобов’язаних примусово — це можливо лише на підставі рішення суду і за участю правоохоронних органів; неналежне поводження з персональними даними. Відповідно до закону, дані про військовозобов’язаних є конфіденційними. Неправомірне розголошення або неналежне зберігання таких даних є порушенням;

Відповідно до закону, дані про військовозобов’язаних є конфіденційними. Неправомірне розголошення або неналежне зберігання таких даних є порушенням; порушення процедури медичного огляду. Зазначається, що виклик на медогляд повинен відбуватися в чітко встановленому порядку. Якщо ТЦК змушує пройти медогляд осіб, що мають законну відстрочку або визнані непридатними, це вважається порушенням закону.

Зазначимо, що 5 листопада Одеський обласний ТЦК повідомив про новий формат роботи. Відтепер військкоми вийшли агітувати на вулиці — вони в наметах будуть консультувати громадян щодо мобілізації та призову.

Нагадаємо, того ж дня народна депутатка Соломія Бобровська зазначила про зниження темпів мобілізації в Україні. Згодом вона також розповіла, як необхідно вчиняти далі в ситуації з призовом військовослужбовців.