Деяким українцям потрібно повторно пройти ВЛК до 5 лютого: кого це стосується (відео)

Представник Рівненського ТЦК Олександр Бодін розповів, що в травні статус "обмежено придатний" був фактично скасований, тому військовозобов'язані з цим статусом мають 9 місяців для повторного проходження ВЛК.

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У зв'язку з продовженням мобілізації в Україні військовозобов'язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", до 5 лютого 2025 року повинні пройти повторну медичну перевірку. Про це "Суспільному. Рівне" розповів начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін.

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", — розповів Олександр Бодін.

За його словами, на сьогодні відповідно до чинного законодавства існує до 5 статусів військовозобов'язаних:

придатний для військової служби. Цей статус означає можливість призначення військовозобов'язаного на будь-яку посаду в ЗСУ;

придатний для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, вищих військових навчальних закладах освіти;

тимчасово непридатні, які потребують лікування чи відпустки;

непридатні із переглядом через 6–12 місяців;

непридатні з виключенням з військового обліку.

Нагадаємо, що за словами народної депутатки Соломії Бобровської, в Україні знизились темпи мобілізації в порівнянні з літніми місяцями. Вона запропонувала три сценарії розв'язання проблеми.

Окрім того, старша юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян розповідала, що не мають права робити представники ТЦК під час мобілізації. Вона також зазначила, які дії вважаються протиправними.