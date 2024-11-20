Проверка документов работниками ТЦК: на что следует обратить внимание

Перед тем как проверять документы, работник ТЦК должен сначала представиться и предъявить соответствующие документы.

В условиях военного положения и усиления мобилизации в Украине работники ТЦК имеют право проверять документы. Однако при этом следует соблюдать некоторые требования законодательства. Фокус рассказывает о нюансах.

Военно-учетные документы у граждан могут проверять на улице, в общественных местах, по месту жительства или работы. Кроме этого, попросить показать документ уполномоченные лица могут также в пограничной полосе, на пунктах пропуска через границу, по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей и на блокпостах.

Работники ТЦК могут проверить у призывников удостоверение о приписке к призывному участку, у военнообязанных — военный билет или временное удостоверение, а у резервистов — военный билет. Также при проверке лица могут предъявить электронный военно-учетный документ из приложения "Резерв+".

Какие обязанности у представителей ТЦК при проверке документов

В этом случае уполномоченный представитель ТЦК и СП должен назвать свою фамилию, имя и отчество, должность и предъявить свой паспорт и удостоверение офицера, военный билет или служебное удостоверение. Это нужно для подтверждения полномочий лица на проверку документов. Во время проверки документов необходимо определить статус гражданина, сверить персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными в реестре "Оберіг". Для этого можно использовать технику.

Кто еще имеет право проверять документы

Такие же права имеют также полицейские и представители Государственной пограничной службы. Они могут проверять документы так же в общественных местах, на улице или по месту жительства и работы. При этом правоохранители и работники Госпогранслужбы должны представляться и предъявлять соответствующие документы.

Ранее Фокус рассказывал, могут ли работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки. Также отметим, что военнообязанному предоставляется 15 дней на уплату штрафа от территориального центра комплектования и социальной поддержки. По истечении этого срока ТЦК и СП направит постановление для принудительного взыскания штрафа в исполнительную службу и сумма штрафа в этом случае удваивается.