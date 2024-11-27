"Сердечок не достатньо": в Полтавському ТЦК відповіли на негатив проти військкомів

В терцентрах комплектування працюють військовослужбовці, які дістали поранення на війні та яких визнали придатними для служби в тилу. Саме на таких людей кидаються громадяни під час вручення повістки, нагадали в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Громадяни шукають все нові причини, щоб не мобілізуватися до лав ЗСУ та покритикувати дії територіальних центрів комплектування (ТЦК). Натомість вони проявляють агресію проти співробітників терцентру, які роздають повістки та запрошують у військкомат. Причиною такої поведінки є те, що людям нагадують про війну, а ті не хочуть про неї згадувати. Про ставлення українців до військкомів та чому це проблема, написали на сторінці Facebook Полтавського обласного ТЦК та СП.

На сторінці Полтавського терцентру комплектування навели позицію речника військкомату майора Романа Істоміна. Спершу він перелічив зауваження, які мали люди до ТЦК, потім сказав про те, що ці зауваження одне за одним виправлялись. Зокрема, керівниками військкоматів почали призначати бойових командирів, а повістки почали роздавати бійці після поранень. Однак цього виявилось не достатньо, щоб змінити ставлення до військкомів, і тепер бійці "персонально отримують весь негатив, спрямований на ТЦК", зауважив офіцер. На його думку, громадяни не бажають мобілізуватись і тому шукають різні приводи, щоб виправдати свою поведінку. Справжня причина таких дій — небажання помічати війну, про яку постійно нагадує поява військкомів на вулицях.

"Усі розуміють, що це лише виправдання. Ось і знаходять винних в особі військовослужбовців ТЦК", — наголосив Істомін.

Також речник Полтавського обласного військкомату пояснив українцям, що допомагати війську — це не лише "ставити віртуальні сердечка" чи донатити по 50 грн. З його слів, найкраща вдячність ЗСУ — це "особиста допомога у відбитті ворожої збройної агресії".

"Ті, кому пересічні громадяни всіляко бажали здоров'я та дякували за захист, перетворюються на об'єкт для кпинів і ненависті. Ненависть іде від тих, хто не хоче помічати війни", — зауважив майор.

Мобілізація в Україні та ТЦК - публікація полтавського обласного військкомату Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні та ТЦК — деталі

Фокус раніше розповідав про серію інцидентів, в яких фігурували військкоми та громадяни, яким намагалися вручити повістку чи доправити у ТЦК. Наприклад, у жовтні у мережі з'явилось відео сутички між трьома працівниками ТЦК та двома жителями Одеської області. В обласному терцентрі повідомили, що громадяни кидались на військкомів, тому їх довелось затримати. Тим часом у березні 2024 року розслідувачі проєкту Bihus дослідили зв'язок львівського активіста Остапа Стахіва і нападів на військкомів.

Зазначимо, 13 листопада Роман Істомін прокоментував пропозицією деяких політиків відправити на війну співробітників терцентрів. Військовий заявив, що більшість співробітників ТЦК — це цивільні, тому немає змісту говорити про можливість формування кільканадцяти бригад ЗСУ.

Нагадуємо, 26 листопада на Волині відбулась бійка зі стріляниною, в якій брали участь поліцейські та, як припускали місцеві, співробітники військкомату.