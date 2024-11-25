На Волині сталася стрілянина за участю силовиків: що кажуть поліція, ТЦК і місцеві (відео)

У сутичці в Ковелі взяли участь водії двох автомобілів — Jeep і Volkswagen. Водій першого порушив правила дорожнього руху, а пасажир чи водій другого — викрав ключі від патрульної машини.

У місті Ковель Волинської області сталася бійка за участю правоохоронців і місцевих жителів. Під час бійки один із "жартівників" викрав ключі від машини патрульної поліції, а потім втік з місця подій. Під час затримання до штовханини долучилися інші громадяни, які намагалися відбити затримуваних. Про постріл, який пролунав під час бійки в Ковелі, та про причини інциденту ідеться у дописі на сторінці Facebook Патрульної поліції Волинської області.

Бійка на Волині — деталі від поліції

Згідно з даними правоохоронців, інцидент відбувся за участю кількох цивільних і водіїв двох різних машин. Спершу, близько 15:00 24 листопада, патрульна поліція зупинила автівку Jeep за порушення правил дорожнього руху (ПДД). Під час складання протоколу до розмови долучився невідомий доброзичливець, який почав захищати порушників. У якийсь момент перехожий вихопив ключі від авто патрульних та відбіг убік. Щоб відібрати ключі, до нього кинулися правоохоронці та сталася перша бійка, кадри з якої записала бодикамера. Під час бійки патрульна вистрелила у повітря, щоб покликати на допомогу, тим часом чоловік, який викрав ключі, заскочив в іншу машину марки Volkswagen та поїхав геть, ідеться у дописі Патрульної поліції Волинської області.

Згодом двох чоловіків, які сиділи в Volkswagen, затримали на АЗС, написали правоохоронці. Під час затримання також сталася сутичка, але громадян все ж повалили на землю із застосуванням фізичної сили. Їх підозрюють у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 345 — за погрози та насильство щодо працівника правоохоронного органу. Якщо суд визнає їхню провину, то може покарати ув'язненням на термін до п'яти років.

Подія в Ковелі — що пишуть місцеві соцмережі

Бійка в Ковелі потрапила на камери смартфонів громадян, які проходили повз, написали у місцевому пабліку "Ковель медіа". На відео видно, що у сутичці взяло участь із пів десятка цивільних чоловіків і з десяток поліцейських. До конфлікту підключилися й жінки: кричали, щоб затримуваних відпустили і не били. У пабліку зазначили, що подія трапилася біля ліцею №7 о 14:29 24 листопада. У соцмережі X громадяни пишуть, що підозрюють спробу затримання чоловіка, якого начебто мали силоміць відправити в терцентр комплектування.

На відео не помітно чоловіків у військовій формі, які могли бути представниками ТЦК. На сторінці Facebook Волинського обласного ТЦК та СП немає коментарів щодо бійки в Ковелі 24 листопада.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші бійки з силовиками та представниками терцентрів комплектування. Один з таких інцидентів відбувся, наприклад, в Одеській області 16 жовтня. В сутичці взяли участь троє військових ТЦК і двоє чоловіків, один з яких відмовився показувати військово-облікові документи.

Нагадуємо, 25 листопада нардепка з Волинської області поскаржилася на відсутність чоловіків на підприємствах і розповіла, де взяти резерви для мобілізації.