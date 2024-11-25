На Волыни произошла стрельба с участием силовиков: что говорят полиция, ТЦК и местные (видео)

В схватке в Ковеле приняли участие водители двух автомобилей — Jeep и Volkswagen. Водитель первого нарушил правила дорожного движения, а пассажир или водитель второго — похитил ключи от патрульной машины.

В городе Ковель Волынской области произошла драка с участием правоохранителей и местных жителей. Во время драки один из "шутников" похитил ключи от машины патрульной полиции, а затем скрылся с места событий. Во время задержания к потасовке присоединились другие граждане, которые пытались отбить задерживаемых. О выстреле, который раздался во время драки в Ковеле, и о причинах инцидента говорится в заметке на странице Facebook Патрульной полиции Волынской области.

Драка на Волыни — детали от полиции

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел с участием нескольких гражданских и водителей двух разных машин. Сначала, около 15:00 24 ноября, патрульная полиция остановила машину Jeep за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Во время составления протокола к разговору присоединился неизвестный доброжелатель, который начал защищать нарушителей. В какой-то момент прохожий выхватил ключи от авто патрульных и отбежал в сторону. Чтобы отобрать ключи, к нему бросились правоохранители и произошла первая драка, кадры из которой записала боди-камера. Во время драки патрульная выстрелила в воздух, чтобы позвать на помощь, тем временем как мужчина, который похитил ключи, заскочил в другую машину марки Volkswagen и уехал, говорится в заметке Патрульной полиции Волынской области.

Позже двух мужчин, сидевших в Volkswagen, задержали на АЗС, написали правоохранители. Во время задержания также произошла стычка, но граждан все же повалили на землю с применением физической силы. Их подозревают в совершении преступлений по ч. 2 ст. 345 — за угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Если суд признает их вину, то может наказать заключением на срок до пяти лет.

Событие в Ковеле — что пишут местные соцсети

Драка в Ковеле попала на камеры смартфонов граждан, которые проходили мимо, написали в местном паблике "Ковель медиа". На видео видно, что в схватке приняло участие с полдесятка гражданских мужчин и с десяток полицейских. К конфликту подключились и женщины: кричали, чтобы задержанных отпустили и не били. В паблике отметили, что событие произошло возле лицея №7 в 14:29 24 ноября. В соцсети X граждане пишут, что подозревают попытку задержания мужчины, которого якобы пробовали силой отправить в терцентр комплектования.

На видео не заметно мужчин в военной форме, которые могли быть представителями ТЦК. На странице Facebook Волынского областного ТЦК и СП нет комментариев относительно драки в Ковеле 24 ноября.

Отметим, ранее Фокус писал о других драках с силовиками и представителями терцентров комплектования. Один из таких инцидентов произошел, например, в Одесской области 16 октября. В схватке приняли участие трое военных ТЦК и двое мужчин, один из которых отказался показывать военно-учетные документы.

Напоминаем, 25 ноября нардеп из Волынской области пожаловалась на отсутствие мужчин на предприятиях и рассказала, где взять резервы для мобилизации.