"Сердечек не достаточно": в Полтавском ТЦК ответили на негатив против военкомов

В терцентрах комплектования работают военнослужащие, которые получили ранения на войне и которых признали пригодными для службы в тылу. Именно на таких людей бросаются граждане во время вручения повестки, напомнили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Граждане ищут все новые причины, чтобы не мобилизоваться в ряды ВСУ и покритиковать действия территориальных центров комплектования (ТЦК). Вместо этого они проявляют агрессию против сотрудников терцентра, которые раздают повестки и приглашают в военкомат. Причиной такого поведения является то, что людям напоминают о войне, а те не хотят о ней вспоминать. Об отношении украинцев к военкомам и почему это проблема, написали на странице Facebook Полтавского областного ТЦК и СП.

На странице Полтавского терцентра комплектования привели позицию представителя военкомата майора Романа Истомина. Сначала он перечислил замечания, которые имели люди к ТЦК, и о том, что эти замечания одно за другим исправлялись. В частности, руководителями военкоматов начали назначать боевых командиров, а повестки начали раздавать бойцы после ранений. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы изменить отношение к военкомам, и теперь бойцы "персонально получают весь негатив, направленный на ТЦК", отметил офицер. По его мнению, граждане не желают мобилизоваться, и поэтому ищут различные поводы, чтобы оправдать свое поведение. Настоящая причина таких действий — нежелание замечать войну, о которой постоянно напоминает появление военкоматов на улицах.

"Все понимают, что это лишь оправдание. Вот и находят виновных в лице военнослужащих ТЦК", — подчеркнул Истомин.

Также представитель Полтавского областного военкомата объяснил украинцам, что помогать армии — это не только "ставить виртуальные сердечки" или донатить по 50 грн. По его словам, лучшая благодарность ВСУ — это "личная помощь в отражении вражеской вооруженной агрессии".

"Те, кому рядовые граждане всячески желали здоровья и благодарили за защиту, превращаются в объект для насмешек и ненависти. Ненависть идет от тех, кто не хочет замечать войны", — отметил майор.

Мобилизация в Украине и ТЦК — публикация полтавского областного военкомата Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине и ТЦК — детали

Фокус ранее рассказывал о серии инцидентов, в которых фигурировали военкомы и граждане, которым пытались вручить повестку или доставить в ТЦК. Например, в октябре в сети появилось видео столкновения между тремя работниками ТЦК и двумя жителями Одесской области. В областном терцентре сообщили, что граждане бросались на военкома, поэтому их пришлось задержать. Между тем в марте 2024 года расследователи проекта Bihus исследовали связь львовского активиста Остапа Стахива и нападений на военкома.

Отметим, 13 ноября Роман Истомин прокомментировал предложением некоторых политиков отправить на войну сотрудников терцентров. Военный заявил, что большинство сотрудников ТЦК — это гражданские, поэтому нет смысла говорить о возможности формирования нескольких бригад ВСУ.

Напоминаем, 26 ноября на Волыни произошла драка со стрельбой, в которой участвовали полицейские и, как предполагали местные, сотрудники военкомата.