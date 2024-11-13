Бригады из работников ТЦК на фронт: Истомин объяснил, почему их невозможно создать

Представитель Полтавского ТЦК отметил, что в военкоматах в основном работают гражданские лица, которых нельзя по чьему-то желанию отправить на передовую.

В Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки работают в основном гражданские лица, поэтому создать из них военную бригаду не получится. Об этом журналистам на брифинге, в официальном медиацентре Полтавской ОГА сказал начальник по связям с общественностью Полтавского ТЦК Роман Истомин.

Идею создать бригады из работников ТЦК озвучили во временной комиссии Верховной Рады 12 ноября. Роман Истомин намекнул, что депутаты, которые предлагали такие идеи, не в курсе, что в Терцентрах комплектования работают гражданские лица, а не военные.

"Из работников ТЦК ни одну бригаду создать невозможно. Работники — это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады. В ТЦК работают гражданские лица и военнослужащие. Что касается военнослужащих ТЦК, то распоряжений по их расформированию нет", — сказал он.

Напомним, что 12 ноября сообщалось, что Марьяна Безгула заявила, что Минобороны и Генштаб ВСУ могли бы модернизировать работу ТЦК, отдав часть их функций в центры предоставления административных услуг. В таком случае остатки структуры военкоматов будут заниматься только рекрутингом, а часть сотрудников вполне можно отправить на фронт.