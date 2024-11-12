50 тысяч бойцов после ликвидации ТЦК: Безуглая озвучила идею реформы военкоматов
Благодаря реформе терцентров комплектования армия может вырасти на 50 тысяч военнослужащих, предложила нардеп Марьяна Безуглая. Согласно ее идее, к процессу мобилизации привлекут ЦПАУ.
Минобороны и Генштаб ВСУ могли бы модернизировать работу терцентров комплектования (ТЦК), отдав часть их функций в центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). В таком случае остатки структуры военкоматов будут заниматься только рекрутингом, а часть сотрудников вполне можно отправить на фронт. Свои идеи по реформе терцентров народный депутат Марьяна Безгула высказала в Telegram-канале.
Безуглая вспомнила, что Минобороны и Генштаб ВСУ якобы до сих пор не имеют понятия, сколько именно денег нужно украинской армии. По ее мнению, у украинского командования нет финансовых аналитиков, зато есть "черная дыра", к которой, среди прочего, можно отнести и ТЦК. Нардеп предлагает не ликвидировать терцентры комплектования, а забрать у них часть функций и отдать гражданской власти — центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ). В таком случае действительно освободится часть сотрудников ТЦК, которых можно будет отправить на фронт, уверена политик.
Суть расформирования ТЦК от Марьяны Безуглой:
- терцентры комплектования будут заниматься исключительно рекрутингом;
- ЦПАУ заберут на себя административные обязанности ТЦК;
- бригады ВСУ напрямую будут набирать людей в армию.
"По меньшей мере 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряды необходимых боевых подразделений", — уверена Безуглая.
Ликвидация ТЦК — детали
Информация о возможном роспуске ТЦК появилась днем 12 ноября — об этом заявила народный депутат Юлия Яцык. По словам политика, она участвовала в работе Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая изучала работу терцентров. ВСК пришла к выводу, что военкоматы можно ликвидировать. По мнению народных избранников, с призом в ряды ВСУ в сегодняшних условиях вполне справятся рекрутинговые центры, которые набирают добровольцев.
Между тем секретарь главы комитета по нацбезопасности Роман Костенко в октябре заявил, что в 2024 году для спасения ситуации на фронте в армию следует мобилизовать 500 тыс. украинцев. По его словам, рекрутинговые центры и военкоматы показывают снижение темпов призыва в течение последних месяцев.
Отметим, в апреле 2024 года Фокус писал о работнике Луцкого областного ТЦК — военнослужащем Сергее Статкевиче. Мужчина рассказал журналистам, что во время боевых действий получил контузию и у него оторвался тромб в руке. После этого медкомиссия признала его непригодным для пребывания в боевых частях, но пригодным для службы в тылу. Именно такой путь привел его на работу в терцентр комплектования, в котором он раздает повестки и ведет мероприятия оповещения среди граждан Украины.
В сети не отыскалось данных о том, какая часть работников ТЦК оказалась там после ранений и после заключения медкомиссий о проблемах со здоровьем, которые не позволяют им дальше воевать.
Напоминаем, 12 ноября комбат минометчиков рассказал, какие реформы следует провести командованию, чтобы решить проблемы армии и мобилизации.