Мобилизация в 50, призыв женщин, ошибки командования: комбат рассказал о проблемах ВСУ (видео)

Современное украинское командование до сих пор придерживается правил советской армии, в которой офицеры не слушали солдат, а солдаты боялись офицеров, заявил командир минометного батальона. Комбат объяснил, что нужно изменить в ВСУ и в процессе мобилизации.

Украинская армия должно состоять из 30-35-летних мужчин, которые имеют семью, детей, работу и чего-то добились в жизни. В таком случае они понимают, за что воюют, и поэтому будут более эффективными на фронте, чем 25-летние. С другой стороны, мужчины в 50 не имеют здоровья, чтобы добраться до позиций, а затем безопасно оттуда выбраться. Свое видение процесса мобилизации и о проблемах украинского командования командир минометного батальона ВСУ Мирослав Борисенко рассказал в интервью ТСН.

Мобилизация и проблемы командования ВСУ — интервью комбата Мирослава Борисенко

Проблемы с мобилизацией — возраст призывников и женщины

Борисенко обрисовал журналистке образ идеального военного, который будет эффективным бойцом на российско-украинской войне. По его мнению, это должен быть мужчина в возрасте от 30 до 35 (40) лет, семейный, с двумя детьми и работой, с жизненным опытом и жизненными достижениями. Только в таком случае человек будет осознавать, за что он борется на фронте, отметил комбат. В то же время боец вполне допускает снижение возраста мобилизации — это, по его словам, вполне оправдано. С другой стороны, есть проблема с мужчинами старшего возраста, более 50 лет — у них уже не то состояние здоровья, чтобы активно участвовать в боевых действиях, сказал командир.

"Безусловно, за снижение призывного возраста. Считаю это исторически оправдано, потому что во всех войнах, во всех конфликтах средний возраст военнослужащего был 25-26 лет. Это просто смешно, когда мы сейчас воюем 50-летними дядьками. Это не смешно. На самом деле, это очень трагично, потому что они часто просто не могут даже дойти до передовой, до позиций наблюдения, до огневых позиций. А еще хуже, когда они не могут оттуда выйти. В этой ситуации очень много трагических моментов", — подчеркнул военный.

Также комбат затронул вопрос мобилизации женщин. Он пояснил, что поддерживает эту идею, поскольку в некоторых случаях женщины показывают даже большую эффективность, чем мужчины. Также они не менее мотивированы. Впрочем, по мнению Борисенко, так исторически сложилось, что женщины берут на себя часть ответственности, когда их партнеры идут воевать — обеспечивают тыл. Поэтому он не уверен, что мобилизация женщин решит проблему победы на войне.

"Женщины в армии выполняют ту же самую работу и они делают не меньше, чем мужчины. Они мотивированы, знают как побеждать и хотят побеждать так же как и мужчины. Мужчина идет воевать женщина, берет на себя ответственность за тыл — они делят между собой эти функции. Нужно ли мобилизовать женщин? Это не тот путь, который приведет нас к победе", — заявил комбат.

Командование ВСУ и советская армия — в чем проблема

Борисенко объяснил, что присоединился в ряды ВСУ в 2014 году, впервые окунулся в военную жизнь и до сих пор чувствует себя "Миклухо Маклаем". Время, проведенное в армии, дало ему возможность сделать выводы о проблемах, которые, вероятно, мешают добиваться успеха в боевых действиях. По мнению комбата, в ВСУ есть большая проблема — это не нехватка условных "Томагавков", а старые советские порядки. Эти порядки похожи на те, которые оставила после себя, например, Великобритания, когда уходила из захваченных империей земель. В частности, британская выучка и наука, полученная от британских офицеров, не научила "аборигенов" доверять подчиненным. Такой же недостаток он видит в украинской армии — недоверие командиров к рядовым солдатам.

"Самая большая наша проблема — не в недостатке Томагавков, западного оружия, новобранцев, ресурсов. Самая большая наша проблема в том, что остатки этой колониальной имперской армии остались в украинской армии. Основная проблема — это то, что офицеры, командиры или военно-политическое руководство не доверяет своим подчиненным, не считает их выходцами из одного организма. И одновременно боится тех, кто находится сверху над ними. Это основная причина, почему сейчас мы теряем город за городом, и ситуация настолько серьезная, потому что офицеры не доверяют младшим", — пояснил комбат.

Отметим, 12 ноября о своем видении ситуации в украинской армии высказался морпех, который воевал на заводе Ильича в Мариуполе и попал в плен РФ, где провел 29 месяцев. Вернувшись на родину, он увидел граждан, которые сбегают от военкомата. По мнению бойца, лучше таким людям выезжать из Украины и больше не возвращаться.

Напоминаем, 11 ноября появилось заявление командующего ВСУ Александра Сырского, который рассказал об итогах операции в Курской области.