Мобілізація в 50, призов жінок, помилки командування: комбат розповів про проблеми ЗСУ (відео)

Сучасне українське командування досі дотримується правил радянської армії, де офіцери не слухали солдатів, а солдати боялися офіцерів, заявив командир мінометного батальйону. Комбат пояснив, що треба змінити у ЗСУ та в процесі мобілізації.

Українське військо повинно складати з 30-35-річних чоловіків, які мають сім'ю, дітей, роботу та чогось добились у житті. У такому випадку вони розуміють, за що воюють, і тому будуть більш ефективними на фронті, ніж 25-річні. З іншого боку, чоловіки в 50 не мають здоров'я, щоб дістатись до позицій, а потім безпечно звідти вибратись. Своє бачення процесу мобілізації та про проблеми українського командування командира мінометного батальйону ЗСУ Мирослав Борисенко розповів в інтерв'ю ТСН.

Мобілізація та проблеми командування ЗСУ - інтерв'ю комбата Мирослава Борисенка

Проблеми з мобілізацією — вік призовників та жінки

Борисенко змалював журналістці образ ідеального військового, який буде ефективним бійцем на російсько-українській війні. На його думку, це має бути чоловік віком від 30 до 35 (40) років, сімейний, з двома дітьми та роботою, з життєвим досвідом і життєвими досягненнями. Лише у такому випадку людина буде усвідомлювати, за що вона бореться на фронті, зауважив комбат. Водночас боєць цілком допускає зниження віку мобілізації — це, з його слів, цілком виправдане. З іншого боку, є проблема з чоловіками старшого віку, понад 50 років — у них вже не той стан здоров'я, щоб активно брати участь у бойових діях, сказав командир.

"Безумовно, за зниження призовного віку. Вважаю це історично виправдано, тому що в усіх війнах, в усіх конфліктах середній вік військовослужбовця був 25-26 років. Це просто смішно, коли ми зараз воюємо 50-річними дядьками. Це не смішно. Насправді, це дуже трагічно, тому що вони часто просто не можуть навіть дійти до передової, до позицій спостереження, до вогневих позицій. А ще гірше, коли вони не можуть звідти вийти. У цій ситуації дуже багато трагічних моментів", — наголосив військовий.

Також комбат торкнувся питання мобілізації жінок. Він пояснив, що підтримує цю ідею, оскільки у деяких випадках жінки показують навіть більшу ефективність, ніж чоловіки. Також вони не менш мотивовані. Втім, на думку Борисенка, так історично склалось, що жінки беруть на себе частину відповідальності, коли їхні партнери ідуть воювати — забезпечують тил. Тому він не впевнений, що мобілізація жінок розв'яже проблему перемоги на війні.

"Жінки в армії виконують ту ж саму роботу і вони роблять не менше, ніж чоловіки. Вони мотивовані, знають як перемагати і хочуть перемагати так само як і чоловіки. Чоловік іде воювати жінка, бере на себе відповідальність за тил — вони ділять між собою ці функції. Чи потрібно мобілізувати жінок? Це не той шлях, який приведе нас до перемоги", — заявив комбат.

Командування ЗСУ та радянська армія — у чому проблема

Борисенко пояснив, що приєднався до лав ЗСУ у 2014 році, вперше занурився у військове життя і досі відчуває себе "Миклухо Маклаєм". Час, проведений в армії, дав йому можливість зробити висновки про проблеми, які, ймовірно, заважають добиватись успіху в бойових діях. На думку комбата, в ЗСУ є велика проблема — це не нестача умовних "Томагавків", а старі радянські порядки. Ці порядки схожі на ті, які залишила після себе, наприклад, Велика Британія, коли йшла з захоплених імперією земель. Зокрема, британський вишкіл та наука, отримана від британських офіцерів, не навчила "аборигенів" довіряти підлеглим. Такий же недолік він бачить в українській армії — недовіра командирів до рядових солдатів.

"Найбільша наша проблема — не у нестачі Томагавків, західної зброї, новобранців, ресурсів. Найбільша наша проблема в тому, що залишки цієї колоніальної імперської армії залишились в українській армії. Основна проблема — це те, що офіцери, командири або військово-політичне керівництво не довіряє своїм підлеглим, не вважає їх вихідцями з одного організму. І одночасно боїться тих, хто знаходиться зверху над ними. Це основна причина, чому зараз ми втрачаємо місто за містом, і ситуація настільки серйозна, тому що офіцери не довіряють молодшим", — пояснив комбат.

Зазначимо, 12 листопада про своє бачення ситуації в українському війську висловився морпіх, який воював на заводі Ілліча в Маріуполі і потрапив в полон РФ, де провів 29 місяців. Повернувшись на батьківщину, він побачив громадян, які тікають від військкомату. На думку бійця, краще таким людям виїжджати з України і більше не повертатись.

Нагадуємо, 11 листопада з'явилась заява командувача ЗСУ Олександра Сирського, який розповів про підсумки операції в Курській області.