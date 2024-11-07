Что разрешено делать сотрудникам ТЦК и какие права у граждан: объяснение юриста

Работники ТЦК не имеют право входить в квартиру без разрешения или задерживать без надлежащих оснований. При этом повестки можно вручать где угодно: дома, на работе или в общественном месте, если человек попался на глаза военкома.

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Работники терцентров комплектования (ТЦК) при вручении повесток не имеют права принудительно везти граждан в военкомат, если рядом нет полиции или нет соответствующего решения суда. Кроме того, военнообязанные имеют право отказаться ставить подпись о повестке, если видят какое-то нарушение закона со стороны военкомата. О полномочиях ТЦК и правах граждан адвокат Татьяна Козян рассказала на портале "РБК-Украина".

Козян объяснила, что военкомы должны действовать в соответствии с положениями постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. В документе, размещенном на портале Верховной Рады, указано, какие обязанности имеют руководители и работники терцентров комплектования. Среди прочего — устраивают проверку документов военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, проводят оповещение о мобилизации и тому подобное. Юрист озвучила список полномочий ТЦК, которые важно знать гражданам, говорится в статье.

ТЦК и повестки — какие права у военкоматов Фото: Скриншот

ТЦК и повестки — полномочия военкомов

Какие полномочия у работников ТЦК:

вручать повестки для обновления военно-учетных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), для мобилизации в ряды ВСУ;

вручать повестку по месту работы, по месту жительства или при личном контакте с гражданином;

если человек отказывается расписываться о вручении повестки, то военком должен составить соответствующий протокол об отказе;

вести учет данных о военнообязанных граждан, обновлять информацию об изменении места жительства, семейное положение, здоровье;

если гражданин уклоняется от мобилизации, то военкомы имеют право вызвать полицию. Полиция поможет установить, где находится уклонист, и задержать его, если есть соответствующее решение суда, пояснила эксперт.

Что делать, если гражданин не согласен с ТЦК

Юрист также рассказала, как действовать военнообязанным, если они видят нарушения в работе военкоматов:

имеют право отказаться получать повестку (это фиксируется в протоколе);

обращаться с жалобами в прокуратуру, суд, к омбудсмену. Возможные причины обращения — нарушение прав гражданина, нарушение проведения ВЛК.

Отметим, ранее Фокус писал о действиях, запрещенных ТЦК при вручении повесток. Татьяна Козян в разговоре с "РБК-Украина" рассказала, что военкомам нельзя самовольно проверять документы, давить на людей, заходить в квартиру без разрешения, принудительно доставлять в ТЦК без решения суда или без участия полиции, плохо хранить персональные данные, нарушать порядок медосмотра.

Напоминаем, 31 октября проект "Слідство. Інфо" рассказал о судебных приговорах в отношении граждан, как создали каналы "Где повестка". Между тем пресс-служба Волынского областного ТЦК объяснила, продолжается ли мобилизация мужчин от 50 до 60 лет.