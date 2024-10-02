Мобилизовать могут без ТЦК, но есть нюанс: юрист рассказал о деталях

Юрист Александр Золотухин отметил, что распоряжение о мобилизации может выдавать воинская часть, поэтому новобранцы будут служить там, где они соглашались.

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Воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), однако это касается не всех. О нюансах рассказал юрист Александр Золотухин в эфире "КИЕВ24".

По его словам, напрямую мобилизовать добровольцев сможет не каждая воинская часть. Соответствующий перечень боевых бригад с функциями рекрутинга должен еще утвердить Генштаб.

Сейчас документ с изменениями порядка мобилизации не опубликован, есть только комментарии определенных ведомств. Александр Золотухин рассказал, что известно из них.

Раньше человек мог прийти в центр рекрутинга, выбрать себе желаемую позицию. После этого его бы направили в тот ТЦК, с которым командование воинской части имеет хотя бы какое-то сотрудничество.

"На практике мы знаем нередкие случаи, когда люди шли на определенные должности, призывались на военную службу с целью быть полезным именно тем, чем они умеют, а позже оказывались на совсем других позициях и, соответственно, были разочарованы в этом рекрутинге и так передавали своим родным, знакомым. Позже рекрутинг уже был не столь активен, как раньше", — рассказал юрист.

Изменениями предусмотрено, что в случае, если человек согласился занимать определенную должность, воинская часть выдает направление на военно-врачебную комиссию. После прохождения ВВК распоряжение о мобилизации будет выдавать именно воинская часть.

"То есть, по сути, определенный обход территориальных центров комплектования. Безусловно, что на ТЦК и в дальнейшем, собственно, будет возлагаться функция оповещения и призыва. В то же время исчезнет этот момент, когда добровольцы, которые самостоятельно пришли и хотят служить, попадали не в те части, где они соглашались проходить службу", — добавил Александр Золотухин.

Отметим, что соответствующие изменения были приняты 1 октября. Тогда же Фокус рассказывал о перспективах такого решения и потенциальных рисках для военнообязанных.

В этот же день, 1 октября, народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко отметил, что ситуация с мобилизацией стала хуже. Поэтому есть потребность в снижении мобилизационного возраста.