Мобілізувати можуть без ТЦК, але є нюанс: юрист розповів про деталі

Юрист Олександр Золотухін зазначив, що розпорядження про мобілізацію може видавати військова частина, тому новобранці будуть служити там, де вони зголошувались.

Related video

Військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), однак це стосується не всіх. Про нюанси розповів юрист Олександр Золотухін в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, напряму мобілізувати добровольців зможе не кожна військова частина. Відповідний перелік бойових бригад з функціями рекрутингу має ще затвердити Генштаб.

Наразі документ зі змінами порядку мобілізації не опублікований, є лише коментарі певних відомств. Олександр Золотухін розповів, що відомо з них.

Раніше людина могла прийти в центр рекрутингу, обрати собі бажану позицію. Після цього її б направили в той ТЦК, з яким командування військової частини має хоча б якусь співпрацю.

"На практиці ми знаємо непоодинокі випадки, коли люди йшли на певні посади, призивались на військову службу з метою бути корисним саме тим, чим вони вміють, а пізніше опинялись на зовсім інших позиціях і, відповідно, були розчаровані в цьому рекрутингу і так передавали своїм рідним, знайомими. Пізніше рекрутинг вже був не настільки активний, як раніше", — розповів юрист.

Змінами передбачено, що в разі, якщо людина погодилась займати певну посаду, військова частина видає направлення на військово-лікарську комісію. Після проходження ВЛК розпорядження про мобілізацію видаватиме саме військова частина.

"Тобто, по суті, певний обхід територіальних центрів комплектування. Безумовно, що на ТЦК і надалі, власне, покладатиметься функція оповіщення та призову. Водночас зникне цей момент, коли добровольці, які самостійно прийшли й хочуть служити, попадали не в ті частини, де вони зголошувались проходити службу", — додав Олександр Золотухін.

Зазначимо, що відповідні зміни було ухвалено 1 жовтня. Тоді ж Фокус розповідав про перспективи такого рішення та потенційні ризики для військовозобовʼязаних.

Цього ж дня, 1 жовтня, народний депутат, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко зазначив, що ситуація з мобілізацією стала гіршою. Тому є потреба в зниженні мобілізаційного віку.