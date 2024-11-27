Юристы объяснили, мобилизуют ли с грыжей: болезни позвоночника, которые дают непригодность (список)

Ряд заболеваний позвоночника может стать основанием для признания мужчины непригодным, но важно не только наличие диагноза. Юристы объяснили, от чего зависит заключение ВВК и возможна ли мобилизация с грыжей.

Перед призывом по общей мобилизации украинцы проходят военно-врачебную комиссию. От заключения медиков зависит, где будет служить человек и окажется ли на службе вообще. "Факты ICTV" узнали у юристов, с какими болезнями позвоночника не мобилизуют военнообязанных.

Всеобщая мобилизация: с какими болезнями позвоночника не призывают в ВСУ

Полный перечень заболеваний, которые делают военнообязанного непригодным к службе, приведен в Положении о ВВК. В частности, болезни позвоночника указаны в статье 64 в приложении 1.

Согласно ей, непригодным лицо считается, если у него диагностированы:

искривление позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз);

дегенеративные изменения позвоночника (остеохондроз, спондилолиз);

травмы позвоночника и спинного мозга;

воспалительные заболевания позвоночника (туберкулез);

другие заболевания, которые сопровождаются нарушениями функций позвоночника.

Однако само наличие болезни не означает, что ВВК признает военнообязанного непригодным. Каждый случай медики рассматривают отдельно.

Значение имеет и то, как недуг влияет на жизнь человека, вызывает ли нарушение функций органов и систем. Те, у кого есть значительные нарушения функций, определяются непригодными и снимаются с учета.

"Если же болезни позвоночника провоцируют незначительные нарушения функции, то такие лица признаются годными", — пояснили юристы.

Например, к болезням, которые дают непригодность, относятся:

инфекционный спондилит с частыми обострениями в течение года и стойкой потерей трудоспособности;

травматическая спондилопатия и спондилолизный спондилолистез III и IV степеней с постоянным болевым синдромом;

фиксированное искривление позвоночника, в частности кифосколиоз IV степени, который провоцирует резкую деформацию грудной клетки.

Если остеохондроз позвоночника, кифоз или сколиоз III степени вызывают умеренную деформацию грудной клетки и незначительное нарушение дыхания, больных признают годными. Если деформирующий спондилез II степени и межпозвонковый остеохондроз не требуют стационарного лечения более двух раз в год, военнообязанный может служить в ТЦК или учебных пунктах.

Характер патологических изменений в позвоночнике подтверждают с помощью многовесовых нагрузок, рентгенологических исследований, результатов КТ и МРТ. Степень сколиоза определяется в соответствии с рентгенограммами, выполненными в вертикальном и горизонтальном положениях.

Общая мобилизация: дает ли непригодность грыжа позвоночника

Могут ли призвать в ВСУ с грыжей, зависит от нарушения функций. Больные, перенесшие операции по удалению или лечению грыж межпозвоночных дисков, признаются непригодными на 6-12 месяцев.

Пригодными к общей мобилизации признаются военнообязанные, у которых диагностированы изолированные явления с поражением не более двух межпозвонковых дисков или тел позвонков в одном-двух отделах позвоночника, деформирующим спондилезом или межпозвонкового остеохондроза. Единичные грыжи Шморля и протрузии межпозвонковых дисков без серьезных нарушений функций не дают непригодности.

Однако грыжи межпозвоночных дисков могут провоцировать дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике и межпозвоночных суставах, то есть болезни периферической нервной системы. Для диагностики следует обращаться к неврологу, который направит на необходимые исследования.

"Чтобы иметь право на отсрочку по болезни, лицо должно подтвердить это право и предоставить справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии по форме, определенной Минздравом", — отметили юристы.

Напомним, в приложении "Резерв+" могут запустить "трекинг повесток". Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как новая функция помогла бы военнообязанным во время всеобщей мобилизации.

Также Черногоренко анонсировала запуск электронной ВВК. Она объяснила, каким образом медики будут признавать украинцев пригодными к всеобщей мобилизации онлайн.