В Україні набули чинності нові правила бронювання вже зі змінами. Тож, хто все ще може, а які компанії вже не мають права бронювати співробітників?

В Україні вже діє постанова № 1332, що встановлює нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Проте уряд вже вніс зміни до оновлених правил. Відповідні постанови від 29 листопада також набули чинності. Фокус проаналізував зміни і звернувся до експертів за роз'ясненням процесу бронювання співробітників по-новому.

Головні зміни у бронюванні: що каже Мінекономіки та експерти

Як зазначили в міністерстві, підприємства, які ще не оновили критичність, але вже мають статус критично важливих, мають право забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов'язковими критеріями, підприємства вже отримають право бронювати своїх працівників на більш тривалий термін — до 12 місяців, як і раніше.

Після оновлення критичності за новими обов'язковими критеріями, підприємства вже отримають право бронювати своїх працівників на більш тривалий термін — до 12 місяців, як і раніше

Наприклад, якщо термін бронювання працівників закінчується 5 січня 2025 року, а підприємство не встигло ще оновити критичність впродовж грудня, то може продовжити бронювання цих працівників через "Дію", але на термін не довше, ніж термін дії їхньої критичності, та не довше, ніж до 28 лютого 2025 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність, воно зможе вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк — до 12 місяців.

Як зауважив у коментарі Фокусу директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталій Михайлов, відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. А обов’язковими пунктами для бронювання працівників у приватному секторі є зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом.

Кабмін дозволив бронювання фахівців курсів з тактичної медицини Фото: УНІАН

Механізм перевірки зарплат: як бронюватимуть працівників критичних підприємств

Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі "Дія" має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн (крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів "Дія.City"). Тож, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника, буде достатньо встановити рівень зарплати вище за 20 тис. грн з дати бронювання без обов'язку мати вищу зарплату у попередній період. Це дозволить бізнесу бронювати нещодавно прийнятих працівників відразу, оскільки він відповідає вимогам щодо рівня зарплати.

Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі "Дія" має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн

Експерти зазначають, що з'явилися і нові пріоритети для професійної підтримки. До прикладу, до тих, хто може бути заброньований без обмежень за обсягами, додали фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Також згідно із постановою № 1361, Кабмін дозволив бронювання наступних співробітників:

фахівців курсів з тактичної медицини;

підготовки операторів безпілотників;

фахівців із засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Такі підприємства, установи чи організації, а також юридичні особи приватного права можуть бути визначені критично важливими за умови відсутності у їх статутному капіталі частки РФ.

З'явилися і нові пріоритети для професійної підтримки Фото: УНІАН

Система бронювання: кого точно можна забронювати

Від 1 грудня 2024 року процедура бронювання буде здійснюватися засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг — порталу "Дія", зазначає у коментарів Фокусу юрист адвокатського обʼєднання Verity Group Владислав Лук'яненко.

Тож, що відомо про Порядок бронювання 76?

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1332 від 22.11.24, було внесено ряд змін до постанови Кабінету Міністрів України №76 від 27.0.2023, щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу, які вступають в дію з 1 грудня 2024 року", — пояснив він.

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Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України;

в операторах протимінної діяльності, які проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

"Варто зазначити, що не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — пояснив адвокат.

Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які згідно із законом не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Як підприємству отримати чи поновити статус критичності

За словами Владислава Лук’яненка, за новими правилами, підприємство повинно відповідати не менше трьох із семи критеріїв, визначених у п. 2 Порядку визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Рішення про присвоєння підприємству статусу "критичного для економіки…" діє протягом 1 року, і за місяць до закінчення такого строку має бути оновлено.

"У разі присвоєння підприємству статусу "критично важливого", державний орган, що присвоїв такий статус вносить критично важливе підприємство до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних. Після отримання/оновлення статусу критично важливого підприємства, у підприємства з’являється підстава для бронювання військовозобов’язаних працівників", — каже Владислав Лук'яненко.

Бронювання військовозобов"язаних працівників на підприємстві за новими правилами здійснюють у Дії Фото: УНІАН

Бронювання за новими правилами: кого не зможуть забронювати

Бронювання військовозобов’язаних працівників на підприємстві за новими правилами здійснюють у "Дії" за списками, які формуються керівником критично важливого підприємства або уповноваженою ним особою.

Такий список бронювання містить тільки тих військовозобов’язаних працівників, які в обов’язковому порядку мають відповідати усім нижче наведеним умовам, а саме:

перебувають у трудових відносинах з критично важливим підприємством, отримують там зарплату за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижчу за 20 000 грн.

"Це означає, щоб забронювати працівника у грудні 2024 року, потрібно, аби його нарахована зарплата за кожен з місяців ІІІ кварталу (липень, серпень та вересень) була не меншою за 20 000 грн. Коли ж бронювання такого працівника відбуватиметься у місяцях І кварталу 2025 р., перевірятиметься зарплата працівника за жовтень, листопад, грудень", — пояснює адвокат.

Інші критерії для бронювання:

працівники перебувають на військовому обліку;

працівники оновили свої військово-облікові дані.

"Тобто, якщо особа не оновила дані і перебуває у розшуку, її забронювати буде неможливо", — зауважив у коментарі Фокусу експерт.