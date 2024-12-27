Уряд дозволив бронювання священників: як це працює, подробиці

Відтепер до священнослужителів не застосовується вимога щодо заробітної плати у 20 тисяч гривень, однак при звільненні із займаної посади відстрочка буде анульована.

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Відтепер військовозобов'язані священнослужителі підлягають бронюванню відповідно до переліку посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Відповідні зміни Кабінет міністрів України вніс до постанови від 27 січня 2023 р. № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

В документі зазначено, що бронювання або анулювання відстрочки священнослужителів здійснюється засобами порталу "Дія" за списками або заявою в електронній формі про анулювання бронювання військовозобов’язаного працівника, які формуються уповноваженою особою ДЕСС. Таким чином священнослужителів прирівняли до кінцевих бенефіціарних власників критично важливих підприємств, членів наглядових рад і працівників закордонних дипломатичних установ тощо. Разом з тим у разі їх звільнення особи з посади відстрочка анулюється.

Окрім цього, документом відносять до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення юридичні особи — релігійні організації згідно з переліком та критеріями, затвердженими ДЕСС. Таким чином їх прирівняли до представництв донорських установ і виконавців проєкт міжнародної технічної допомоги. Відтепер такі організації не будуть вноситись до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних.

Бронювання від мобілізації: що відомо

Нагадаємо, що в Україні діє постанова № 1332, яка встановлює нові правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану, проте уряд вже вніс зміни до оновлених правил. Відповідні постанови від 29 листопада також набули чинності.

Відтепер працівник, якого хочуть забронювати, повинен:

бути у трудових відносинах з критично важливим підприємством, на якому нараховується заробітна плата за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижче за розмір 20 000 грн;

перебувати на військовому обліку;

оновити військово-облікові дані (уточнив персональні дані, зазначені у пункті 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку").

Слід додати, що обмеження щодо заробітної плати не стосується державних і комунальних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належать державі тощо, а також резидентів "Дія Сіті". Відповідно, вимога по рівню "білої" зарплати не буде стосуватися юридичних осіб – релігійних організацій.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповідав, що до нього надходить багато звернень від українців та організацій щодо протиправних дій військкоматів. Він зазначив, що представники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, які підтверджують їх бронювання.

На цю інформацію відреагували в Сухопутних військах. Там розповіли, яким чином слід здійснювати бронювання працівників та чому в реєстрі відсутні відповідні повідомлення.