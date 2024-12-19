Чому ТЦК мобілізують заброньованих: як оформити відстрочку та для чого особисто приходити до військкомату

Представники ТЦК неодноразово мобілізовували осіб з бронюванням, аргументуючи це відсутністю даних в системі "Оберіг" та невизнанням паперових документів. Фокус зʼясував причини цього та пояснює особливості надання броні.

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Під час повномасштабного вторгнення працівники ТЦК та СП неодноразово зловживали своїм становищем та порушували права людей. Народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зауважив, що до нього надходить багато звернень від українців та організацій щодо протиправних дій військкоматів.

"Змушений констатувати що намітилась нова тенденція — працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, які підтверджують їх бронювання", — сказав Олександр Федієнко.

За його словами, представники ТЦК аргументують це тим, що дані особи відсутні в системі "Оберіг", а паперові документи не визнаються.

Мобілізація заброньованих: чому ТЦК не визнає паперові документи

Нардеп та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив у розмові з Фокусом, що не бачить підстав для мобілізації заброньованих, якщо ті мають документ, що посвідчує бронювання, та справжність якого не викликає сумнівів.

"Хоча оскільки ми запровадили електронний реєстр "Оберіг", де має бути інформація про бронювання, то, звичайно, якщо документ є справжнім, то він має бути обов'язково продубльований в системі "Оберіг". Зараз це робиться дуже швидко, просто, відповідні алгоритми розроблені", — сказав Федір Веніславський.

Він наголосив, що якщо людина має лише паперовий документ, якого немає в системі "Оберіг", то в працівників ТЦК можуть виникнути сумніви щодо його справжності. Наразі вся інформація про бронювання повинна бути в "Оберіг", проте паралельно особа може мати паперовий документ.

Начальник звʼязків з громадськістю Полтавського ТЦК Роман Істомін повідомив Фокусу, що військкомати не займаються бронюванням особи. Тоді як паперові документи щодо цього військовозобовʼязаний громадянин отримує на підприємстві, яке його забронювало.

"У плані бронювання ТЦК та СП виконують за великим рахунком лише роль внесення інформації до бази даних та обліку заброньованих осіб", — сказав Роман Істомін.

За його словами, людина після отримання документа про бронювання повинна прийти до ТЦК для внесення змін у базу даних.

На запитання, яким чином зʼявляється інформація про бронювання особи в "Резерв+" Істомін зазначив, що ТЦК не займається функціонуванням додатка, проте заявлено, що в "Резерв+" інформація підтягується з бази даних "Оберіг". Таким чином, якщо в системі "Оберіг" немає інформації про бронювання, то вона не зʼявиться в "Резерв+".

У пресслужбі Сухопутних військ повідомили, що згідно з законодавством, підприємства, що здійснюють бронювання військовозобовʼязаних, повинні оформити відстрочку у ТЦК та СП, на території відповідальності якого вони розміщуються. Тоді як у разі оформлення бронювання через портал "Дія" переведення особи на спеціальний військовий облік засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

Натомість бронювання, оформлені без використання "Дії", не зʼявляються в реєстрі автоматично. Тому підприємствам потрібно надати ТЦК інформацію про бронювання.

"Без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП немає підстав для внесення даних про бронювання в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — йдеться у повідомленні.

ТЦК та СП перевищують свої повноваження

Адвокат, партнер компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець розповів Фокусу, що представники ТЦК та СП можуть примусово мобілізувати людей з бронюванням через те, що відчули "свою повну безкарність" та "щоденно перевищують повноваження". Так військкомати завдають шкоди не лише національній економіці, але й обороноздатності та власне ТЦК.

"Після того, як особа звернеться до суду, звичайно ця мобілізація буде визнана незаконною, з ТЦК будуть стягнути кошти на правову допомогу. І доки вони не несуть жодної відповідальності за свої дії, на жаль, це буде продовжуватись. Їх повністю покриває й Національна поліція, й Державне бюро розслідувань, які фактично продемонстрував свою повну нездатність і неспроможність працювати", — заявив Ростислав Кравець.

Він переконаний, що невизнання представниками ТЦК паперових документів про бронювання є протиправним, так військкоми порушують закон. За словами Кравця, ТЦК мають всі повноваження перевірити інформацію про бронювання, якщо та була їм повідомлена. З огляду на те, що вони це не роблять та все одно мобілізують громадян з бронюванням, адвокат вважає, що їх можна притягнути до відповідальності не лише за перевищення повноважень, а в тому числі й за держзраду.

"Передбачена відповідальність у вигляді позбавленої волі строком до 13 років. На жаль, представники ДБР нічого не роблять для того, щоб навести лад в цій галузі", — пояснив Ростислав Кравець.

Натомість адвокат радить військовозобовʼязаним громадянам, які опинилися в подібній ситуації, відмовлятися від мобілізації, вимагати складання відповідних протоколів у зв'язку з наявністю бронювання і виконання ДБР своїх повноважень.

Нагадаємо, адвокат Олексій Панасенко повідомив, що заброньовані від мобілізації українці можуть виїхати за кордон у відрядження. Важливо, аби поїздка була повʼязана саме з роботою, а не розв’язанням особистих питань.

Раніше повідомлялося, що заявку на бронювання можна подати через "Дію". На її опрацювання потрібна доба, тоді як повідомлення про результат надійде на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу".