ТЦК намагаються мобілізувати заброньованих чоловіків: нардеп звернувся до Генштабу і ДБР

Генштаб та ДБР мають розібратись з порушеннями у терцентрах комплектування, заявив нардеп Олександр Федієнко. З одного боку, ТЦК не вносять дані про бронювання в "Оберіг", з іншого — намагаються мобілізувати та штрафують людей за неіснуючі порушення.

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Працівники терцентрів комплектування у Закарпатській області затримали двох працівників компанії-провайдера, які виїхали на ремонт лінії. Військкоми зігнорували паперові документи про бронювання від Мінцифри, а інформації про захист від призову не було у реєстрі "Оберіг". Після цього одного зв'язківця ледь не мобілізували до лав ЗСУ. Про порушення в роботі військкоматів і про те, як з цим боротимуться, народний депутат від "Слуги народу" і член комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко написав на сторінці Facebook.

Федієнко зауважив, що до нього надходять скарги громадян на порушення терцентрів, які мобілізують людей попри наявність бронювання та роботу на підприємстві критичної інфраструктури. Політик розповів про три випадки, які "тримає на контролі". Він наголосив, що подібних історій у нього багато і кількість скарг на дії ТЦК зростає. Після його офіційних звернень почались службові розслідування. Нардеп тим часом написав листа до начальника Генштабу Баргилевича і у своєму дописі в Facebook тегнув Державне бюро розслідувань: вимагає, щоб було розслідування незаконних дій військкоматів.

"Хочу звернути увагу, представників ТЦК, не варто зловживати вашим повноваженням, балаклави для мене то взагалі як червона ганчірка! Ви ховаєтесь від власного народу!? Я сподіваюсь ви не працюєте на ворога?" — риторично поцікавився Федієнко мотивами дій працівників ТЦК.

Мобілізація в Україні та бронювання — деталі

У повідомленні нардеп коротко описує випадки, про які йому розповіли постраждалі. Перший випадок стався у Закарпатській області. Бригаду з двох осіб, зв'язківців ТОВ "Атраком", зупинили на блокпосту біля села і виявили, що дані одного чоловіка не відображаються у системі "Оберіг". Після цього працівники терцентрі зігнорували паперовий документ про захист від призову, громадянина затримали, три дні кидали з частини в частину, але все ж визнали бронювання, ідеться у дописі нардепа.

Другий випадок — з чотирма працівниками цієї ж компанії, але вже у Харківській області. Їх спиняли чоловіки у військовій формі, у балаклавах, які не показали документів. У двох людей дані про бронювання не відображались у системі, але документи були на руках. На одного наклали штраф в 17 тис. грн (згодом скасували), відібрали телефони, але людей все ж відпустили, пояснив Федієнко. Третя аналогічна історія сталась у Одеській області: тут заброньованого затримали, відібрали документи, заборонили контактувати з рідними та адвокатом, утримували у ТЦК два тижні, розповів політик деталі звернення.

Мобілізація в Україні та бронювання - лист Федієнка про порушення ТЦК на Закарпатті Фото: Олександр Федієнко Мобілізація в Україні та бронювання - лист Федієнка про порушення ТЦК в Харківській області Фото: Олександр Федієнко

На думку нардепа, він бачить тенденцію в діях ТЦК — вони наче навмисно затримують заброньованих від мобілізації. Крім того, є затримка з внесенням даних у систему "Оберіг", через що люди мають проблеми при зустрічі з військкомами, вказав Федієнко про ще один недолік у роботі військкоматів.

Мобілізація в Україні та бронювання - Федієнко про ТЦК та Оберіг Фото: Скриншот Мобілізація в Україні та бронювання - Федієнко і звернення в ДБР Фото: Скриншот

Від Генштабу та ДБР поки що не відшукалось реакції на заяву нардепа Федієнка. Також не ясно, чи політик офіційно звертався в ДБР, чи лише тегнув цю установу на Facebook. Пресслужби вказаних обласних ТЦК також не коментували звинувачення на свою адресу.

Зазначимо, 6 грудня Фокус писав про нові правила бронювання від мобілізації, запроваджені після низки постанов Кабінету Міністрів. Згідно з новими правилами, забронювати можуть працівників критичних підприємств, якщо вони мають зарплату вищу 20 тис. грн, а компанія робить усі потрібні платежі у державний бюджет. Крім того, урядовці оновлюють статус критичності відповідно до нових критеріїв.

Нагадуємо, 10 грудня адвокат Олексій Панасенко пояснив, як можна виїхати за кордон людині, яка має бронювання від підприємства.