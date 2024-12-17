"Безвладдя та безкарність": суд оголосив вирок чоловіку, який "зник" після отримання повістки

Чоловік протягом доби отримав висновок медкомісії про придатність до служби та отримав бойову повістку, свідчать дані судового розгляду. Суддя посадив його в тюрму, але призначив покарання менше, ніж вказане в Кримінальному кодексі.

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До суду надійшла справа щодо ухилення від мобілізації 41-річного мешканця села Марківці Тисьменецького району Івано-Франківської області, батька двох дітей. Співробітники терцентру комплектування звернулись до правоохоронних органів, щоб чоловіка притягнули до відповідальності, оскільки він отримав мобілізаційну повістку та зігнорував її. Суддя визнала провину фігуранта, і він проведе певний час у тюремному ув'язненні. Про деталі розгляду справи ідеться у вироку, опублікованому у Державному реєстрі судових рішень.

Справа про ухилянта з села Макарівці має номер №352/935/24 та розглядалась Тисменицьким районним судом. Вирок оголосили 10 грудня. У вироку вказано, що чоловік визнав вину, тому це врахували як пом'якшуючу обставину. Водночас суддя пояснив, що не може бути поблажливим, оскільки триває війна і м'які покарання викликають у громадян враження "безкарності та беззаконня". Тому українця визнали винним за ст. 336 — за ухилення від призову під час мобілізації. Можливе покарання — тюрма на термін від трьох до п'яти років, але винуватця посадили на рік, свідчить вирок суду.

Мобілізація в Україні - деталі вироку за ухилення від повістки Фото: Скриншот

Мобілізація в Україні — деталі рішення суду про ухилянта

З матеріалів справи можна дізнатись деталі про процес мобілізації в Тисменецькому районі. Як з'ясувалось, фігуранта доставили в ТЦК 31 серпня 2023 року. Того ж дня він оперативно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), ніяких хвороб у 41-річного чоловіка не знайшлось, тому був висновок про повну придатність до служби. У зв'язку з цим йому вручили повістку і він за неї розписався. Дата, коли мав прийти по мобілізаційному розпорядженню — 1 вересня. Втім, повістку зігнорували: на суді пролунало, що чоловік не відчував готовності іти в армію і, до всього, мав доглядати старого батька. Тим часом військкоми подали фігуранта у розшук і це сталось майже через пів року — у січні 2024, ідеться у справі.

Мобілізація в Україні - деталі справи про ухилення від повістки Фото: Скриншот

Суд розглянув усі обставини і прийняв рішення покарати громадянина, при чому покарання — нижче межі, встановленої Кримінальним кодексом, свідчить текст вироку Тисьменецького райсуду.

Зазначимо, 5 грудня Фокус писав про можливість скасування штрафу, накладеного терцентром комплектування. Про таку можливість повідомив юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель. Зі слів юриста, для цього слід протягом 10 днів після постанови про штраф звернутись з адміністративним позовом до місцевого суду. Одна з можливих підстав для оскарження, наприклад, те, що військкомат не повідомив дату та місце розгляду справи, під час якого винесли постанову про штраф, зауважив Кошель.

Нагадуємо,16 грудня адвокат розповів, скільки разів можуть накласти штраф через не появу в ТЦК по повістці.