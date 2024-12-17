"Безвластие и безнаказанность": суд огласил приговор мужчине, "исчезнувшего" после повестки

Мужчина в течение суток получил заключение медкомиссии о пригодности к службе и получил боевую повестку, свидетельствуют данные судебного разбирательства. Судья посадил его в тюрьму, но назначил наказание меньше, чем указано в Уголовном кодексе.

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В суд поступило дело об уклонении от мобилизации 41-летнего жителя села Марковцы Тысьменецкого района Ивано-Франковской области, отца двоих детей. Сотрудники терцентра комплектования обратились в правоохранительные органы, чтобы мужчину привлекли к ответственности, поскольку он получил мобилизационную повестку и проигнорировал ее. Судья признала вину фигуранта, и он проведет некоторое время в тюремном заключении. О деталях рассмотрения дела говорится в приговоре, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

Дело об уклонисте из села Макаровцы имеет номер №352/935/24 и рассматривалось Тысменицким районным судом. Приговор объявили 10 декабря. В приговоре указано, что мужчина признал вину, поэтому это учли как смягчающее обстоятельство. В то же время судья объяснил, что не может быть снисходительным, поскольку идет война и мягкие наказания вызывают у граждан впечатление "безнаказанности и беззакония". Поэтому украинца признали виновным по ст. 336 — за уклонение от призыва по мобилизации. Возможное наказание — тюрьма на срок от трех до пяти лет, но виновника посадили на год, свидетельствует приговор суда.

Мобилизация в Украине — детали приговора за уклонение от повестки Фото: Скриншот

Мобилизация в Украине — детали решения суда об уклонисте

Из материалов дела можно узнать детали о процессе мобилизации в Тисменецком районе. Как выяснилось, фигуранта доставили в ТЦК 31 августа 2023 года. В тот же день он оперативно прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), никаких болезней у 41-летнего мужчины не нашлось, поэтому был вывод о полной пригодности к службе. В связи с этим ему вручили повестку и он за нее расписался. Дата, когда должен был прийти по мобилизационному распоряжению — 1 сентября. Впрочем, повестку проигнорировали: на суде прозвучало, что мужчина не чувствовал готовности идти в армию и, ко всему, должен был ухаживать за старым отцом. Между тем военкомы подали фигуранта в розыск и это произошло почти через полгода — в январе 2024, говорится в деле.

Мобилизация в Украине — детали дела об уклонении от повестки Фото: Скриншот

Суд рассмотрел все обстоятельства и принял решение наказать гражданина, причем наказание — ниже предела, установленного Уголовным кодексом, свидетельствует текст приговора Тисменецкого райсуда.

Отметим, 5 декабря Фокус писал о возможности отмены штрафа, наложенного терцентром комплектования. О такой возможности сообщил юрист ОО "Общественная платформа" Сергей Кошель. По словам юриста, для этого следует в течение 10 дней после постановления о штрафе обратиться с административным иском в местный суд. Одно из возможных оснований для обжалования, например, то, что военкомат не сообщил дату и место рассмотрения дела, во время которого вынесли постановление о штрафе, отметил Кошель.

Напоминаем, 16 декабря адвокат рассказал, сколько раз могут наложить штраф за не появление в ТЦК по повестке.