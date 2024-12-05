Штрафы ТЦК можно отменить: юрист рассказал, как обжаловать

Юрист отметил, что обжаловать решение суда можно даже в том случае, если лицо узнало о штрафе поздно, после окончания срока подачи иска.

Отмена в судебном порядке штрафов, которые накладывают Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), становится все более распространенной практикой. Как это сделать, рассказал юрист ОО "Гражданская платформа" Сергей Кошель.

Как обжаловать решение ТЦК о наложении штрафа

Для обжалования решения ТЦК юрист советует обратиться в районный или городской суд по месту регистрации лица или пребывания ТЦК с административным иском. Сделать это необходимо в течение десять дней с момента вынесения постановления.

Есть случаи, когда лицо узнало о постановлении поздно и не успело подать жалобу в указанный срок. Тогда вместе с иском необходимо подать заявление о восстановлении срока обжалования.

Сергей Кошель также отметил, что в случае отсутствия весомых аргументов для обжалования постановления ТЦК о наложении штрафа, можно использовать основной аргумент о нарушении прав из-за отсутствия уведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела. В целом, по словам юриста, за подачу иска следует оплатить судебный сбор в размере 0,2 прожиточного минимума.

Эксперт отметил, что после подачи документов суд должен их рассмотреть. В этом случае есть вероятность отмены постановления, что позволит избежать уплаты штрафа.

Какой штраф считается наложенным незаконно

Юрист рассказал, что штраф считается незаконным, если:

лицо не подлежит воинскому учету;

существуют уважительные причины для неявки в ТЦК и СП;

если в военном билете или других документах человека содержится ложная информация, которая стала причиной наложения штрафа;

если сотрудники ТЦК и СП действовали ненадлежащим образом, в частности, угрожали или шантажировали человека;

присутствовала дискриминация, то есть штраф был наложен из-за расы, религии, политических убеждений и принципов;

в случае незаконного изъятия документов работниками ТЦК и СП.

Ранее партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк рассказывала, о чем нужно сообщать в ТЦК. Между тем адвокат юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Лариса Кись отмечала, что уплата штрафа за неявку в ТЦК не освобождает лицо от обязанности военной службы.