За невыполнение — штраф: адвокат рассказала, о чем нужно сообщать ТЦК

Эксперт отметила, что к ответственности могут привлечь в случае, если нужная информация отсутствует в соответствующих реестрах или базах данных.

Во время действия военного положения и мобилизации в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение семи дней сообщить соответствующие органы об изменении некоторых личных данных. В случае несоблюдения этой нормы лицо могут привлечь к ответственности. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк.

О чем нужно сообщать ТЦК

Согласно части 11 статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывники, военнообязанные, резервисты должны сообщать соответствующие органы, где они находятся на воинском учете изменение таких данных:

адреса проживания (пребывания);

номеров телефона;

семейного положения;

получение образования;

получения новой должности;

адреса электронной почты (при ее наличии).

Личные данные нужно сообщить в течение семи дней. Сделать это можно через ЦНАПы и через "информационно-телекоммуникационные системы". За нарушение правил воинского учета в соответствии со статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях лицо могут оштрафовать.

В каких случаях лицо можно привлечь к ответственности

Привлечь к ответственности за несвоевременное уведомление об изменениях могут только в том случае, если нужной информации нет в имеющихся реестрах или базах данных. Штрафы не применяются, если государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов может получить эти данные через электронный обмен информацией с другими реестрами, базами или системами, которые ведут государственные органы.

"Привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП, если вы в течение семи дней не сообщили эти данные могут, если отсутствует реестр или база данных, из которых можно почерпнуть такую информацию. Например, если о принятии на работу работодатель уведомляет налоговые органы и соответственно информация о месте работы есть у этих органов, то вряд ли данные по изменению должности можно найти в каком-то государственном реестре", — рассказала Лидия Карплюк.

Отсутствует обобщенная база данных и по изменению состояния здоровья. В случае, если у человека нет установленной инвалидности, но есть временные проблемы со здоровьем, это может рассматриваться как нарушение обязанности сообщать об изменении состояния здоровья и влияет на выполнение военных обязанностей.

"В Украине также нет какого-то реестра номеров телефонов, средств связи и адресов электронной почты. Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средства связи, то и это гипотетически можно считать нарушением", — объясняет Лидия Карплюк.

Ранее в Минюсте объяснили, что будет в случае неуплаты штрафа ТЦК. В некоторых случаях сумма штрафа может удвоиться.