За невиконання — штраф: адвокатка розповіла, про що потрібно повідомляти ТЦК

Експертка зазначила, що до відповідальності можуть притягнути у випадку, якщо потрібна інформація відсутня у відповідних реєстрах або базах даних.

Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років мають протягом семи днів повідомити відповідні органи про зміну деяких особистих даних. В разі недотримання цієї норми особу можуть притягнути до відповідальності. Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк.

Про що потрібно повідомляти ТЦК

Відповідно до частини 11 статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" призовники, військовозобов’язані, резервісти мають повідомляти відповідні органи, де вони перебувають на військовому обліку зміну таких даних:

адреси проживання (перебування);

номерів телефону;

сімейного стану;

отримання освіти;

отримання нової посади;

адреси електронної пошти (за її наявності).

Особисті дані потрібно повідомити протягом семи днів. Зробити це також можна через ЦНАПи та через "інформаційно-телекомунікаційні системи". За порушення правил військового обліку відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення особу можуть оштрафувати.

В яких випадках особу можна притягнути до відповідальності

Притягнути до відповідальності за несвоєчасне повідомлення про зміни можуть тільки в тому випадку, якщо потрібної інформації немає в наявних реєстрах або базах даних. Штрафи не застосовуються, якщо державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів може отримати ці дані через електронний обмін інформацією з іншими реєстрами, базами чи системами, які ведуть державні органи.

"Притягнути до відповідальності за ст. 210 КУпАП, якщо ви протягом семи днів не повідомили ці дані можуть, якщо відсутній реєстр чи база даних, з яких можна почерпнути таку інформацію. Наприклад, якщо про прийняття на роботу роботодавець повідомляє податкові органи і відповідно інформація про місце роботи є у цих органів, то навряд чи дані щодо зміни посади можна знайти в якомусь державному реєстрі", – розповіла Лідія Карплюк.

Відсутня узагальнена база даних і щодо зміни стану здоровʼя. У випадку, якщо у людини немає встановленої інвалідності, але є тимчасові проблеми зі здоров’ям, це може розглядатися як порушення обов’язку повідомляти про зміну стану здоров’я й впливає на виконання військових обов’язків.

"В Україні також немає якогось реєстру номерів телефонів, засобів зв’язку та адрес електронної пошти. Тому якщо при наступному візиті ви повідомите відмінні від попередніх засоби звʼязку, то і це гіпотетично можна вважати порушенням", – пояснює Лідія Карплюк.

Раніше в Мін'юсті пояснили, що буде у разі несплати штрафу ТЦК. У деяких випадках сума штрафу може подвоїтись.