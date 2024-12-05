Освобождает ли уплата штрафа от обязанности военной службы: юрист дала четкий ответ

По словам адвоката, оплата штрафа — это лишь выполнение обязанности за нарушение, а любая другая повестка и неявка по ней будет новым нарушением.

Уплата штрафа за неявку в ТЦК не освобождает лицо от обязанности военной службы. Об этом "РБК-Украина" рассказала адвокат юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Лариса Кись.

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы", — подчеркнула эксперт.

Лариса Кись отметила, что оплата штрафа является лишь "выполнением обязанности за нарушение". Эксперт отметила, что любая другая повестка (вызов на другую дату) и неявка в эту дату — будет новым нарушением. Ограничения по количеству возможных вызовов по повестке отсутствуют.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры — направления повестки по почте — штрафы могут появляться условно каждые два месяца", — добавила юрист.

По словам адвоката, ТЦК и СП не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".

"И каждый раз — штраф. Так что путь до 160 000 грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный", — подытожила Кись.

Ранее юрист рассказывала, о чем нужно сообщать ТЦК. Она отметила, что к ответственности могут привлечь в случае, если нужная информация отсутствует в соответствующих реестрах или базах данных.

Напомним, что заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко попросила Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта поддержать законопроект 12093. Он предусматривает, что украинцы смогут оплачивать штрафы в приложении "Резерв+" "в два клика".