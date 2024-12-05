Чи звільняє сплата штрафу від обов'язку військової служби: юристка дала чітку відповідь

За словами адвокатки, оплата штрафу — це лише виконання обов'язку за порушення, а будь-яка інша повістка та неявка по ній буде новим порушенням.

Сплата штрафу за неявку до ТЦК не звільняє особу від обов'язку військової служби. Про це "РБК-Україна" розповіла адвокатка юридичної консалтингової компанії "Де-Юре" Лариса Кісь.

"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку військової служби", — наголосила експертка.

Лариса Кісь зазначила, що оплата штрафу є лише "виконанням обов'язку за порушення". Експертка зазначила, що будь-яка інша повістка (виклик на іншу дату) та неявка в цю дату — буде новим порушенням. Обмеження щодо кількості можливих викликів за повісткою відсутні.

"Теоретично, з урахуванням часу "проходження" найбільш довготривалої процедури — направлення повістки поштою — штрафи можуть з'являтися умовно кожні два місяці", — додала юристка.

За словами адвокатки, ТЦК та СП не заборонено висилати "щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної".

"І кожного разу — штраф. Отже, шлях до 160 000 грн сумарної заборгованості (розмір санкцій, від якого виконавча служба може не тільки арештовувати рахунки та майно, а й займатися їх фактичною реалізацією) не такий вже довгий", — підсумувала Кісь.

Раніше юристка розповідала, про що потрібно повідомляти ТЦК. Вона зазначила, що до відповідальності можуть притягнути у випадку, якщо потрібна інформація відсутня у відповідних реєстрах або базах даних.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко попросила Комітет ВР із питань молоді й спорту підтримати законопроєкт 12093. Він передбачає, що українці зможуть оплачувати штрафи в застосунку "Резерв+" "у два кліки".