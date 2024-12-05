Зі знижкою 50%: українці зможуть оплачувати штрафи за непоновлення даних "у два кліки"

Міноборони пропонує, щоб військовозобов’язані сплачували 8,5-12,5 тисячі замість 17-25. Окрім того, зміни дозволять не ходити у військкомат за квитанціями.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко попросила Комітет ВР із питань молоді й спорту підтримати законопроєкт 12093. Він передбачає, що українці зможуть оплачувати штрафи в застосунку "Резерв+" "у два кліки". Про це 4 грудня повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

"Технологічно ми вже до цього готові, ми одна з найбільш розвинених цифрових країн. І ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо, якщо вони перебувають в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу", — пояснила чиновниця.

З її слів, якщо громадяни ініціативно та добровільно оплачуватимуть штрафи, вони матимуть 50% знижки. Заступниця міністра підкреслила, що у цьому немає нічого нового, адже порушники правил дорожнього руху також мають можливість оплачувати половину штрафу.

Черногоренко розповіла, що у цьому питанні інтереси Міноборони збігаються з інтересами МЗС. Якщо законопроєкт підтримають у першому й другому читаннях, у міністерстві обіцяють зробити "Резерв+" ще більш сервісним та клієнтоорієнтованим.

Раніше Черногоренко також коментувала ідею сплати штрафів через "Резерв+" на заході Ukrainian Outsourcing Summit, як передавав "24 Канал". Вона уточнила, що військовозобов’язані за порушення правил обліку можуть бути оштрафовані на 17-25 тисяч гривень. Наразі функції сплатити штраф онлайн немає.

"Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію", — зазначила чиновниця.

З її слів, технічно реалізувати ідею можливо. Якщо у Раді до кінця 2024 року приймуть законопроєкт, вже на початку наступного року нова функція може з’явитись в "Резерв+".

Нагадаємо, юристка Марина Бекало розповіла, за яких умов під час війни студенти та викладачі можуть виїжджати з України.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про автоматичну постановку 17-річних українців на військовий облік. Юнакам не потрібно буде йти в ТЦК або проходити медогляд, а лише пройти ідентифікацію у "Резерв+".