17-річні юнаки не будуть звертатись до ТЦК: парламент підтримав законопроєкт, подробиці

За словами Рустема Умєрова, юнакам не доведеться при досягненні 17-річного віку звертатись до ТЦК або проходити медогляд. Ця процедура стане можливою за допомогою "Резерв+".

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Юнакам в подальшому не потрібно буде звертатись до ТЦК чи проходити медогляд. Після прийняття закону потрібно буде пройти ідентифікацію у мобільному додатку "Резерв+", після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

"Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", — додав він.

Зазначимо, що законопроєкт № 12076 про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки має на меті врегулювати питання щодо первинної постановки громадян на військовий облік. Необхідність його прийняття виникла через те, що не всі громадяни призовного віку мають можливість особисто прибути у визначений час до відповідних ТЦК для постановки на військовий облік призовників.

Законопроєктом пропонується:

удосконалити деякі питання, пов’язані з наданням можливості громадянам України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, вставати на облік призовників шляхом проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного;

визначити поважні причини не взяття громадянина України на військовий облік призовників;

виключити із Закону положення щодо утворення та діяльності комісії з питань взяття на військовий облік призовників, необхідності проходити медичний огляд та унормування можливості громадянам, які беруться на облік призовників, проходити електронну ідентифікацію та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Нагадаємо, раніше в Міноборони анонсували реформу ВЛК. Вона буде відбуватись у три етапи та має завершитися в листопаді 2025 року.